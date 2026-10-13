Українці масово переходять на готівку: які купюра і монета найпопулярніші

Громадяни України знову почали частіше розраховуватися готівкою: з початку року обсяг готівки в обігу зріс майже на 45 млрд грн. Найчастіше в гаманцях українців трапляється купюра номіналом 500 гривень, а серед металевих грошей лідирує монета номіналом 1 гривня.

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Про це повідомляє Національний банк України. Регулятор пояснює: пожвавлення попиту на готівку в другому кварталі після її січнево-березневого вилучення – це звична сезонна динаміка (аналогічно торік у першому півріччі спостерігалося зростання на 4,6%).

Загальний обсяг готівкової маси у обігу станом на 1 липня сягнув позначки у 970,8 млрд грн. Це означає, що від початку року показник збільшився на 44,5 млрд грн (або на 4,8%).

Яка готівка перебуває в обігу

2,6 млрд банкнот сукупною вартістю 960,7 млрд грн.

сукупною вартістю 960,7 млрд грн. 15,3 млрд монет (без урахування інвестиційних та пам’ятних) на суму 9,9 млрд грн.

За статистикою, на одного жителя країни пересічно припадає 64 паперові купюри та 197 металевих монет (як обігових, так і розмінних). У цій масі:

абсолютний лідер за кількістю – банкнота 500 грн (вона займає 25,8% від паперових грошей загалом);

– банкнота 500 грн (вона займає 25,8% від паперових грошей загалом); найрідкісніша банкнота – 50 грн (всього 4,5% від загального обсягу);

– 50 грн (всього 4,5% від загального обсягу); найстрімкіше зростання демонструють 1 000 гривень – їхня частка за пів року збільшилася до 20% (+1,8%);

демонструють 1 000 гривень – їхня частка за пів року збільшилася до 20% (+1,8%); найпопулярніша монета – 1 грн (4,8%), а ось 10 грн зустрічаються найменш часто (2,5%).

Навіщо випускають нові номінали грошей

Як підкреслюють у НБУ, у грошовому еквіваленті 1000-гривневі купюри вже сформували понад 55% загальної маси, що за міжнародними стандартами сигналізує про необхідність вищого номіналу. Саме тому регулятор вирішив розширити лінійку банкнот: вже з 4 вересня 2026 року в обігу з'явиться нова купюра номіналом 2000 грн. Крім того, Нацбанк нагадав, що наразі в обігу присутні чотири види обігових монет:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що можливий вступ України до ЄС не призведе до автоматичної відмови від гривні. Тобто миттєвого переходу країни на євро не відбудеться. Проте зобов’язання здійснити такий перехід у майбутньому все ж буде взято.