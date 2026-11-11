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Українці більше не зможуть робити дорогі покупки в Польщі: які важливі документи потрібні

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
4,9 т.
Ілюстрація - євро у гаманці
В ЄС почнуть обмежувати правила покупок для громадян України. Ілюстративне зображення. Джерело: Unsplash/Emil Kalibradov

У 2027 році у Польщі почнуть діяти нові загальноєвропейські правила протидії відмиванню коштів. Через них, аби зробити покупку на суму понад 10 тис. євро, українським біженцям треба буде надати універсальний ідентифікатор особи (PESEL).

Про це повідомляє Rzeczpospolita. Зазначається, що нове AML-регулювання (Anti-Money Laundering) вже викликало чималий резонанс серед самих поляків.

Що зміниться для покупців люксових товарів

Нові стандарти належної обачності (Customer Due Diligence) спрямовані на ринок товарів високої вартості – продукцію люксових брендів, аукціонні доми та автодилерів.

Згідно з новими правилами, під час здійснення покупок на суму від 10 тис. євро (тобто близько 43 тис. злотих, або 510,2 тис. грн за актуальним курсом) клієнтам треба буде підтвердити свою особу. У Польщі це вимагатиме надання таких документів як:

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  • номер PESEL;
  • податковий номер (NIP);
  • реквізити банківського рахунку.

Крім того, у разі особливо великих сум продавець матиме право вимагати докази того, що кошти зароблені легально. До того ж, оминути перевірку шляхом штучного розбиття однієї великої покупки на кілька менших транзакцій також не вдасться – вони кваліфікуватимуться як пов'язані.

Суворіші правила для готівки

Хоча європейське законодавство не запровадило повної заборони на готівкові розрахунки, для готівки встановили значно нижчий ліміт. Ідентифікація клієнта та перевірка походження грошей стають обов'язковими вже при готівкових операціях на суму від 3 000 євро.

Нові правила можуть суттєво ускладнити ситуацію для тих біженців, які планують придбати вживаний чи новий автомобіль, дорогу техніку або інші цінні речі за готівку, ввезену з України, або не можуть документально підтвердити джерела своїх доходів перед польськими продавцями.

Також OBOZ.UA повідомляв, що на громадян України, що перебувають у країнах Європейського Союзу (ЄС) та користуються послугами місцевих банків, чекатимуть нові, жорсткіші перевірки. Зокрема фінустанови фіксуватимуть всі їхні паспорти, а також відслідковуватимуть криптогаманці.

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