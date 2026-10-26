Українські підлітки починають курити у 12 років і раніше: купити електронні сигарети може будь-хто

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимВісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимОзвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧСУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуУкраїною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областяхІлюстрація - два чоловіка похилого віку зі смартфонамиПенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умовиП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план КремляПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план Кремля

Українські підлітки починають курити у 12 років і раніше: купити електронні сигарети може будь-хто

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
366
Українські підлітки починають курити у 12 років і раніше
Українські підлітки починають курити у 12 років і раніше

Серед підлітків у всьому світі широко поширене куріння електронних сигарет. І Україна не виняток: за зізнаннямb самих тинейджерів, курити вони починають у віці 12 років, а дехто й раніше. Одні з головних причин – доступність продукції та популярність вейпів серед однолітків. Тобто молоді люди починають курити, тому що так уже роблять їхні друзі.

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори зазначають:

  • Ще у 2023 році, згідно з даними Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS), популярність електронних сигарет серед підлітків віком 13-15 років сягнула високого показника – 19,6%.
  • Водночас міжнародні дослідники оцінювали вейпінг як окрему категорію, повністю відокремлену від традиційного тютюну, – але вже тоді було очевидно, що інтерес молоді зміщується в бік вейпів, "адже звичайні сигарети курили значно менше підлітків (12,3%)".
Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
24,6 т.
Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора: що таке EcoFlow і скільки коштує
24,6 т.
Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора: що таке EcoFlow і скільки коштує
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
1,1 т.
В українців почали "зникати" гроші з банківських карток: що змінилося з 24 жовтня
1,1 т.
В українців почали "зникати" гроші з банківських карток: що змінилося з 24 жовтня
Дарина ГерцеваДарина Герцева
333
"Винесеш сміття – дам сотню": monobank запустив нову незвичайну функцію для батьків і дітей
333
"Винесеш сміття – дам сотню": monobank запустив нову незвичайну функцію для батьків і дітей

"Із п’яти груп українських підлітків, опитаних журналістами (у середньому по 2-5 осіб у кожній), лише одна виявилася повністю некурящою. У решті чотирьох – вейпили всі або більшість", – констатували автори матеріалу.

Ба більше, як наголошується, за словами самих підлітків, вони починають експериментувати з нікотином "ще в початковій школі". Так:

  • 16-річний підліток "зізнався, що почав курити приблизно у 12 років".
  • Дівчина, якій також 16 років, "буденним тоном розповіла, що вперше спробувала електронну сигарету в 9 років, навчаючись у третьому класі".

Чому підлітки починають курити

Причин, через які підлітки починають курити, як ідеться в матеріалі, кілька. Одна з них – так роблять їхні друзі.

"Історія іншого нашого співрозмовника, 16-річного Богдана, який почав вейпити у 15 років, схожа на "класичний" початок через соціальний тиск оточення. "Просто тому, що більшість знайомих, друзів, усі компанії… кожен другий, там майже кожен, і якось так потягнуло, що почав курити", – каже хлопець", – зазначають аналітики.

Ще однією причиною вони називають воєнний стрес. Так, за даними Інституту Марзєєва, залежно від віку та статі від 8,2% до 23,1% опитаних підлітків згадували, що на їхнє рішення почати курити так чи інакше вплинули переживання через воєнну агресію.

Втім, констатують автори матеріалу, головною причиною є доступність вейпів. Адже "електронна сигарета в умовах тривожності для багатьох стає найпростішим інструментом, щоб спробувати контролювати свої емоції".

"Остаточним, безкомпромісним стимулом цієї епідемії стає тотальна доступність вейпів: діти сьогодні можуть безперешкодно купити їх на кожному кроці. І абсолютна безкарність продавців такої продукції", – підсумували аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

Схожі теми
Українацигаркипідлітковий віккуріння
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!