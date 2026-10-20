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Українка в суді вимагала у вчителя 50 тис. грн компенсації через низьку оцінку для доньки: в результаті матір сама має заплатити школі

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
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Яке рішення ухвалив суд
Яке рішення ухвалив суд. Джерело: Фото створено за допомогою ШІ

Українка подала позов проти вчителя своєї доньки через те, що він поставив їй 9 балів (по 12-бальній системі) за презентацію. Жінка зажадала від вчителя компенсацію моральної шкоди в розмірі 50 тис. грн. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в позові відмовив і зобов'язав мати школярки заплатити школі 7 тис. грн, які вони витратили на юридичну допомогу.

Про це йдеться в рішенні суду від 15 жовтня 2026-го. Так, позов подала матір учениці 8 класу Сонячненського ліцею Чернеччинської сільської ради Охтирського району. Вчитель інформатики оцінив презентацію словами "гарна робота", однак виставив оцінку 9 балів за "несвоєчасність".

"Проте терміни здачі роботи не були заздалегідь встановлені, а критерії оцінювання, що передбачають такі санкції, не були оприлюднені та доведені до учнів. Вважає, що спілкування вчителя з дитиною відбувалося у зверхньому, зухвалому тоні, з ознаками психологічного домінування та упередженості", – йдеться в матеріалах справи.

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Після цього дівчинка взагалі відмовилась здавати роботи вчителю інформатики. В суді адвокатка, яка представляла інтереси школи, зазначила, що дівчинка навчається дистанційно, вона не відвідувала занятя інформатики, за весь час здала лише одну роботу. Скаргу щодо тиску на дитину розглянула спеціальна комісія. 

"Під час перевірки не встановлено фактів систематичності, повторюваності та умисності дій, а також дисбалансу сил, які відповідно до законодавства є обов"язковими ознаками булінгу (цькування) з боку вчителя інформатики", – йдеться в матеріалах справи. 

"У суду відсутні підстави вважати, що адміністрацією Чернеччинського ліцею створювалися штучні перешкоди для здобуття ученицею П. Камілою освіти, освітній процес для неї був організований ліцеєм, як цього просила сама позивачка у своїй заяві від 03.08.2025", – йдеться в матеріалах справи.

Суд відмовив жінці, натомість вона має компенсувати частину коштів, які суд витратив на адвоката (сім тисяч гривень).

Раніше OBOZ.UA писав про те, що мешканець Полтавської області виграв суд проти Котелевського опорного ліцею №1 селища Котельва. Син позивача, учень 4-Б класу, впав в коридорі та зламав плечову кістку. Після цього він відсидів ще один урок. Суд першої інстанції зобов'язав ліцей заплатити компенсацію моральної шкоди в розмірі 60 тис. грн, а Полтавський апеляційний суд зменшив суму до 5 тис. грн.

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