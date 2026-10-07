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Українка показала ремонт хати в селі за 2 млн грн: що пішло не так

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
Українка показала ремонт хати в селі за 2 млн грн: що пішло не так
Українка назвала ціни на ремонт старої хати в се. Джерело: instagram.com/olenamart, коллаж OBOZ.UA

Українка придбала старий будинок у селі на Київщині за 2 мільйони грвень  і поділилася досвідом пошуку нерухомості та складнощами масштабної реконструкції. Зокрема жінка порівняла процес ремонт квартири та сільської нерухомості.

Про це Олена Март розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона розкрила, що хату купила, аби евакуювати своїх батьків із прифронтового Гуляйполя Запорізької області, тому має обмежену кількість часу – аби її рідні встигли заселитися до зимових морозів.

Які роботи вже виконали

Ремонт вагітна Олена робить власними переважно силами – разом з батьками та чоловіком. Після кількох місяців щоденної праці їм вже вдалося:

  • демонтувати стару грубу;
  • повністю очистити приміщення від старих речей;
  • розпочали підготовку фасаду;
  • замінили всі вікна на нові енергоефективні;
  • зробити чорнову стяжку підлоги;
  • почати вирівнювання внутрішніх стін під прокладання електрики та штукатурку.
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Про фінансові виклики

Олена зіставила поточну реконструкцію з досвідом власноручного ремонту в київській квартирі, який родина успішно виконала у 2021 році за два місяці. За її словами, відновлення старої сільської хати виявилося значно складнішим і дорожчим процесом.

Зокрема вона назвала ремонт квартири "дитячим садочком" – тоді вони з чоловіком хоча б розуміли, куди йдуть гроші: постелений ламінат, зібрана кухня і так далі. Але під час реконструкції приватного будинку значні суми йдуть на базові будівельні матеріали та чернові роботи, які зовні залишаються малопомітними:

  • дерево для покрівлі даху: 132 800 грн;
  • газоблок: близько 80 000 грн;
  • закупівля щебеню: 13 800 грн.

"Ти можеш віддати десятки тисяч гривень і буквально дивитися на яму. Ти стоїш серед цього всього та думаєш: а де ремонт? А ремонт почнеться тільки після будівництва, бо це зовсім різні речі. Спочатку треба зробити кістяк, на який буде наростати весь організм будинку. І тільки десь через дуже багато грошей, нервів, пилу починається та частина, заради якої ти взагалі це затіяла", – підсумувала Олена Март.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні громади в межах пілотної програми можуть отримувати до 500 тис. грн на придбання будинку для проживання ВПО, нерухомість залишатиметься у власності громади, а переселенці користуватимуться нею без орендної плати, оплачуючи комунальні послуги. Окремо перед зимою передбачена одноразова допомога для вразливих домогосподарств на прифронтових територіях – заявку потрібно подати до 30 жовтня, а кошти мають надійти до 30 листопада.

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