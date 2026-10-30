Українка кожні два тижні літала в країну ЄС за виплатами: який вирок виніс суд

В Ірландії помістили до в’язниці за грати українку, яка визнала себе винною у шахрайстві з державними виплатами. Жінка протягом пів року що два тижні прилітала, аби отримати соціальну допомогу, хоча за місцевим законодавством вона мала проживати в Ірландії.

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Про це повідомляє Irish Examiner. 51-річна Тетяна Стахів визнала себе винною у незаконному отриманні 9103 євро, які їй нарахував Департамент соціального захисту як виплату по безробіттю.

У чому звинувачують українку

Жінку заарештували у травні. За даними правоохоронців, з жовтня 2025 по квітень 2026 року вона кожні два тижні прилітала до Дубліна з Польщі, аби отримувати виплати по безробіттю.

Перевірка Департаменту соціального захисту виявила, що вона ніколи не жила за адресами, які вказала під час оформлення допомоги. Фактично увесь цей час Тетяна проживала за межами Ірландії.

В ірландській поліції зазначають, що дати авіарейсів повністю збігалися з днями виплат. До того ж, ці перельоти підтвердилися і даним з її паспорта. Втім, під час затримання у неї не виявили готівки, особистих речей чи інших ознак розкоші.

Навіщо крала гроші

Адвокатка українки пояснила, що та не володіє англійською мовою та не має родинних зв’язків в Ірландії. За її словами, Тетяна Стахів потребувала дороговартісного спеціалізованого лікування, але після початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила доступ до належної допомоги на батьківщині.

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Втративши можливість отримувати ліки офіційно, жінка була змушена купувати необхідні медикаменти на чорному ринку. Тому вона витрачала виплати не на розваги чи відпочинок, а саме на купівлю ліків.

Суддя Мартін Нолан погодився, що дії жінки пов’язані з наслідками війни, але все ж визнав це ретельно спланованим злочином і засудив її до 10 місяців позбавлення волі. Але, враховуючи термін, який вона вже відбула під вартою з 25 травня, вона має звільнитися у березні 2027 року. Після звільнення вона планує жити в Болгарії зі своєю 24-річною донькою.

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