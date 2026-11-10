Українець відсудив у держави 1,8 млн грн моральної компенсації: бо його переслідувала поліція

Підприємець з міста Кіцмань Чернівецької області, якого майже десять років поліція підозрювала у шахрайстві та незаконному виготовленні пального, відсудив у держави 1,8 млн грн компенсації моральної шкоди. За цей час правоохоронці вилучили у нього значні суми грошей, арештували нерухомість та автомобілі, а його підприємницька діяльність фактично зупинилася.

Відео дня

Зрештою кримінальне провадження закрили через відсутність складу злочину. Про це йдеться в рішенні Кіцманського районного суду у справі №718/1280/26.

Історія розпочалася ще у 2013 році. Тоді правоохоронці провели обшук торговельного місця чоловіка на Калинівському ринку в Чернівцях. Під час обшуку вилучили значні суми в різних валютах, зокрема:

66,6 тис. доларів;

77,9 тис. євро;

940,2 тис. грн;

понад 4 млн російських рублів;

8 тис. фунтів стерлінгів.

Також вилучили кошти в молдовських леях, румунських леях, канадських та австралійських доларах і чеських кронах.

У серпні 2013 року чоловіку повідомили про підозру. Спочатку його звинувачували у шахрайстві та правопорушеннях, пов'язаних із підакцизними товарами. Згодом слідство зосередилося на незаконному виготовленні та збуті пального. За версією правоохоронців, підприємець організував виробництво паливних сумішей шляхом змішування низькоякісного бензину та дизельного пального.

Водночас на майно чоловіка наклали арешт. Йдеться про житловий будинок, вантажівку, два напівпричепи-цистерни та легковий автомобіль. Обмеження діяли понад дев'ять років.

РЕКЛАМА

Сам підприємець вини не визнавав. У суді він стверджував, що кримінальне переслідування розпочалося через його відмову платити правоохоронцям за можливість безперешкодно вести бізнес. Це була позиція позивача, а не встановлений судом факт.

У 2016 році Новоселицький районний суд виправдав чоловіка. Однак у 2018 році Верховний Суд скасував виправдувальний вирок через процесуальні порушення та направив справу на повторний розгляд.

У грудні 2022 року підприємця все ж визнали винним у незаконному поводженні з підакцизними товарами та призначили штраф 17 тис. грн, звільнивши від покарання через закінчення строків давності.

Головні історії дня

Проте вже 28 квітня 2023 року Чернівецький апеляційний суд скасував обвинувальний вирок та остаточно закрив кримінальне провадження через відсутність у діях чоловіка складу кримінального правопорушення.

Після цього підприємець вирішив домогтися компенсації. Він звернувся з позовом до Чернівецької обласної прокуратури, обласного управління Нацполіції, Міністерства фінансів та Державної казначейської служби. За майже десятирічне кримінальне переслідування чоловік вимагав 2 млн грн моральної шкоди.

Представники державних органів заперечували проти заявлених вимог. Зокрема, прокуратура вважала суму завищеною. Водночас вона визнала, що за законом чоловікові гарантована мінімальна компенсація в розмірі 1 008 528 грн.

РЕКЛАМА

Річ у тім, що українське законодавство передбачає відшкодування моральної шкоди за незаконне перебування під слідством і судом із розрахунку не менше однієї мінімальної зарплати за кожен місяць переслідування.

Суд встановив, що чоловік перебував під слідством і судом 116 місяців та 19 днів. З урахуванням мінімальної зарплати у 2026 році гарантована компенсація становить трохи більше мільйона гривень.

Однак суддя вирішив, що цієї суми недостатньо. Він врахував, що чоловік майже десять років не міг вільно розпоряджатися своїм майном, а кримінальне переслідування негативно вплинуло на підприємницьку діяльність, ділову репутацію та звичний спосіб життя.

РЕКЛАМА

У результаті суд частково задовольнив позов і постановив стягнути з Державного бюджету України 1,8 млн грн моральної шкоди. У решті вимог відмовив.

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в апеляційному порядку. Відомостей про набрання ним законної сили в наданому документі немає.

Як раніше писав OBOZ.UA, Печерський районний суд Києва задовольнив позов Головного управління ДПС у Хмельницькій області та зобов'язав ПриватБанк розкрити інформацію про рух коштів на рахунках клієнта. Напередодні податківці прийшли за місцем реєстрації українця для проведення перевірки, однак його там не знайшли.