В Європейському Союзі офіційно розпочали роботу над пілотний проєктом, спрямованим на сприяння добровільному поверненню українських біженців на батьківщину. Ініціатива готується у тісній співпраці із зацікавленими державами-членами Євросоюзу та українською владою.

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Про це йдеться у щорічній доповіді про притулок та міграцію, який Європейська комісія підготувала для Європарламенту та Європейської Ради.

"Оскільки умови в Україні досі не сприяють безпечному та довготривалому поверненню, Єврокомісія працює над пілотним проєктом підтримки усвідомленого та добровільного повернення, пов’язаного з реінтеграцією та відбудовою України, готуючись до майбутнього завершення дії тимчасового захисту", – йдеться у документі.

Як українцям допомагатимуть повертатися

У доповіді визначено три базові напрямки підтримки, на яких зосередиться майбутня програма.

українцям допомагатимуть у вирішенні питань зайнятості та пошуку роботи вдома ;

; сприяння у вирішенні житлових питань після повернення ;

; забезпечення безперешкодного доступу до освітніх послуг та навчання в Україні.

Окрім безпосередньої допомоги, проєкт включатиме інформаційну кампанію про доступні можливості та буде тісно пов'язаний із процесами повоєнного відновлення країни й реінтеграції громадян.

Водночас точні терміни запуску програми, перелік країн-учасниць, порядок подання заявок та можливий розмір фінансової допомоги в Єврокомісії наразі не називають.

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Що відомо про Мережу єдності

Хоча у звіті Єврокомісії не вказано, чи пов'язана робота проєкту із Мережею єдності, яку у листопаді офіційно запустив уряд України, її описані функції безпосередньо відповідають меті європейської ініціативи. Як раніше пояснив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, Мережа єдності (Unity Network) – це система партнерської взаємодії, яка об’єднуватиме Центри єдності, організації-учасники Мережі, вебпортал і консультантів, які працюють з українцями за кордоном, яку створили для:

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підтримки і збереження зв’язку українців за кордоном з Україною;

сприяння реалізації їхніх прав та інтересів, а також добровільному поверненню додому;

подальшої допомоги з реінтеграцією на старому або інтеграцією на новому місці проживання.

Усі учасники Мережі єдності будуть представлені на спеціальному вебпорталі. Щоб українці за кордоном мали зручний доступ до перевіреної інформації про наявні організації, їхню діяльність та контакти, а також про доступні сервіси й активності.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, уряд Австрії розширив можливість для громадян України зі статусом тимчасового захисту отримувати стандартні посвідки на проживання. З 16 жовтня біженці можуть подаватися на всі види посвідок за загальним закони про проживання та перебування.