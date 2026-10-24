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У українців залишився тиждень: хто може встигнути оформити 19 400 грн на зиму

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
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1,4 т.
Зняття купюр по 100 грн у банкоматі. Ілюстрація
Вразливі родини з прифронтових громад можуть отримати 19 400 грн. Ілюстрація. Джерело: Мінсоцполітики/Facebook

До 30 жовтня українці, які проживають у визначених громадах прифронтових областей, ще можуть подати заяву на отримання 19 400 грн "Зимової підтримки". Загалом програма розрахована на понад 380 тис. домогосподарств, а на виплати передбачено більш як 7,4 млрд грн. Проте, за даними Пенсійного фонду, станом на 13 жовтня кошти перерахували лише близько 79 тис. домогосподарств на суму понад 1,5 млрд грн.

"Нагадаю, допомога призначена насамперед для найбільш вразливих категорій населення: родин, які отримують певні види соціальних виплат, людей з інвалідністю, багатодітних сімей та інших категорій, визначених програмою. До речі, цього року вже немає вимоги щодо опалення житла виключно твердим паливом. Тож навіть якщо торік ви не підпадали під умови програми, раджу перевірити своє право на допомогу ще раз", – заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

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До завершення прийому заяв залишився лише тиждень. І є ризик, що частина людей просто не встигне скористатися цією можливістю. Особливо з огляду на те, що йдеться про мешканців прифронтових громад, для яких навіть зібрати необхідні документи та оформити допомогу може бути непросто.

"Тому звертаюся до Уряду. Прошу оцінити, скільки потенційних отримувачів ще не скористалися програмою, і, якщо таких людей багато, розглянути можливість продовження терміну подання заяв після 30 жовтня. Не можна допустити, щоб люди залишилися без необхідної підтримки", – пояснює Гетманцев. 

Щоб дізнатися про умови програми, право на допомогу та порядок її оформлення, тепер достатньо зателефонувати до контакт-центру ПФУ. Саму ж заяву подають офлайн – до Пенсійного фонду, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування. 

Контакт-центр ПФУ приймає дзвінки за номерами:

  • 0 800 503 753;
  • (044) 281-08-70;
  • (044) 281-08-71.

Після з'єднання потрібно обрати тему "Зимова підтримка" та натиснути "8". Спеціаліст перевірить, чи відповідає домогосподарство умовам програми, розповість, куди подавати заяву і які документи можуть знадобитися.

Програма передбачає одноразову виплату 19 400 грн на одне домогосподарство для проходження опалювального сезону 2026/27 року. Гроші можуть отримати вразливі родини, які фактично живуть у прифронтових громадах із офіційного переліку.

Як повідомляв OBOZ.UA, українці, які народились в жовтні, листопаді та грудні, можуть збільшити розмір майбутньої пенсії. Для цього потрібно звернутися за оформленням виплати з 1 січня наступного року, а не одразу після досягнення пенсійного віку.

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