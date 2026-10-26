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В українців почали "зникати" гроші з банківських карток: що змінилося з 24 жовтня

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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В Україні почали автоматично списувати борги
В Україні почали автоматично списувати борги. Джерело: Freepik

В офіційно почали автоматично знімати арешт з рахунків боржників після повної сплати боргу. Станом на 26 жовтня було проведено вже 2656 таких скасувань.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко. Посадовець назвав це історичним кроком у цифровізації виконавчого провадження

"Це практичний результат кількарічної роботи команди Міністерства юстиції, уряду та Верховної Ради. Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури, скорочуємо час очікування та робимо систему виконання рішень більш передбачуваною", – наголосив Гайченко.

У скількох боржників в Україні борги списали автоматично

У скількох боржників в Україні борги списали автоматично. Джерело: Facebook/Андрій Гайченко

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Що змінилося

Заступник міністра зазначив, що перша автоматична операція без залучення виконавця відбулася 24 жовтня. Завдяки новому алгоритму система самостійно скасувала арешт рахунків та вилучила відомості про громадянина з Реєстру боржників.

  • Автоматичне зняття арешту

Стосується проваджень із сумою боргу до 10 мінімальних заробітних плат за умови його повного погашення. Боржникам більше не потрібно звертатися до державного чи приватного виконавця та чекати на оформлення відповідного постанови.

  • Захист єдиного житла

Поріг вартості єдиного житла боржника, на яке заборонено звертати стягнення, підвищено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат.

За словами посадовця, головна мета реформи – зробити цифровізацію не просто технологічним інструментом, а реальним спрощенням повсякденного життя громадян.

Як стягують кошти: механізм дії

  • Виконавець надсилає запит.
  • Система отримує дані про рахунки.
  • Виконавець накладає арешт.
  • Банк отримує платіжну інструкцію.
  • Необхідна сума перераховується для погашення боргу.

Нові правила поширюються і назвичайні поточні й депозитні рахунки, і на електронні гаманці та електронні гроші.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні також хочуть дозволити списувати до 100% прострочених кредитів для військових, полонених, зниклих безвісти цивільних, членів їхніх сімей та людей з інвалідністю внаслідок війни. Водночас списання не буде автоматичним, адже банк сам вирішуватиме, чи "вибачати" борг і яку його частину, а передбачені зміни ще мають доопрацювати через юридичні та фінансові неузгодженості.

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