В Україні можуть запровадити штрафи за гучні транспортні засоби. За надмірний шум від вихлопу під час воєнного стану пропонують штрафувати вперше на 3400 грн , а за повторне – на 5100 грн із можливим позбавленням прав.

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Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав відповідний законопроєкт №15358 до другого читання 16 голосами. Про це повідомив співавтор пропозиції, народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Він зазначив, що після першого читання комітет зменшив суми штрафів (початково пропонувалося за перше порушення стягувати 17 тис. грн). За його словами, навіть менші суми можуть змусити "гучних" водіїв зняти прямоток.

Яке покарання пропонують за шумний вихлоп

Перше порушення за рік – 1700 грн штрафу (під час воєнного стану – 3400 грн).

(під час воєнного стану – 3400 грн). Друге порушення – 5100 грн із можливістю позбавлення водійського посвідчення на 3-6 місяців.

Крім того, водіїв-порушників направлятимуть на позачерговий техконтроль. Пройти його вони будуть зобов’язані протягом 5 робочих днів або:

у разі ігнорування припису – 5100-8500 грн штрафу;

повторне ігнорування – 13600 грн із позбавленням прав.

Які ще штрафи хочуть збільшити

Законопроєкт №15358 передбачає не лише покарання за надмірний шум від вихлопної системи. Комітет також підтримав збільшення штрафів за перевищення швидкості та невикористання ременів безпеки.

Зокрема, замість двох рівнів відповідальності за перевищення швидкості, які діють зараз, пропонують запровадити п'ять:

на понад 20 км/год – 680 грн;

на понад 40 км/год – 2040 грн;

на понад 60 км/год – 2720 грн;

на понад 80 км/год – 3400 грн;

на понад 100 км/год – 4080 грн.

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Крім того, комітет підтримав поправку народного депутата Максима Хлапука про збільшення штрафу за невикористання ременя безпеки вдвічі – з 500 до 1020 грн.

Ярослав Железняк також зазначив, що окремо потрібно врегулювати питання позбавлення водійських прав за систематичне значне перевищення швидкості. За його словами, це можуть передбачити окремим законопроєктом або відповідними поправками під час розгляду документа в сесійній залі.

Тепер законопроєкт має розглянути Верховна Рада. Железняк сподівається, що народні депутати проголосують за нього вже 8 грудня.

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