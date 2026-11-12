У Німеччині посилили покарання для українських біженців: кому скоротять виплати на 30%

У липні 2026 року в Німеччині застосували майже 40 тисяч нових санкцій до отримувачів базової підтримки доходів (біженців), причому близько 85% із них – за пропущені зустрічі в центрах зайнятості. За повторну неявку без поважної причини виплати можуть скоротити на 30%, однак перший пропущений прийом фінансового покарання не передбачає.

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Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на статистику Федерального агентства зайнятості Німеччини (BA). Водночас нові цифри не означають, що всі санкції вже пов'язані саме з реформою, частина покарань могла стосуватися порушень, скоєних ще до набуття чинності новими правилами.

Кількість санкцій зросла майже на 9% за місяць

У липні центри зайнятості по всій Німеччині ухвалили 39 803 нові рішення про застосування санкцій до отримувачів базової підтримки доходів. Для порівняння: у червні таких випадків було 36 557. Отже, за місяць кількість рішень збільшилася на 3246, або приблизно на 8,9%.

Якщо порівнювати з липнем минулого року, зростання також помітне, тоді було зафіксовано 37 102 випадки, тобто на 7,3% менше, ніж у липні 2026-го. Загалом у липні нову допомогу отримували близько 3,76 млн працездатних людей, це на 28 303 особи менше, ніж місяцем раніше.

Найпоширенішою причиною для скорочення виплат стало невиконання вимог центрів зайнятості. Приблизно 85% усіх санкцій у липні застосували саме через пропущені зустрічі. Інші випадки стосувалися, зокрема, відмов від працевлаштування та невиконання інших зобов'язань перед службами зайнятості.

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Окремо виділяється динаміка покарань за неявку на зустрічі. За наведеними у матеріалі даними, їхня кількість зросла з 26 665 у липні 2024 року до 33 897 у липні 2026-го.

За повторний пропуск зустрічі виплати можуть зменшити на 30%

Нова система базової підтримки доходів передбачає суворіші наслідки для тих, хто систематично ігнорує виклики центрів зайнятості. Водночас, покарання залежить від того, скільки разів людина без поважної причини не з'явилася на призначену зустріч.

За старими правилами один пропущений прийом коштував одинокому отримувачу допомоги 10% стандартної ставки. У наведеному Bild прикладі це становило 56,30 євро. За новими вимогами повторне ігнорування зустрічей може призвести до скорочення виплат уже на 30%. У грошовому еквіваленті для того самого прикладу це 168,90 євро.

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Однак, перша неявка без поважної причини, як і раніше, не призводить до зменшення допомоги. Саме цю особливість нової системи критикують працівники центрів зайнятості, на їхню думку, вона залишає можливість ігнорувати перший виклик без фінансових наслідків. Важливо, що йдеться не про автоматичне скорочення виплат усім іноземцям або біженцям у Німеччині.

Санкції стосуються отримувачів допомоги, які порушують встановлені правила, зокрема не приходять на зустрічі з працівниками служб зайнятості або не виконують вимог щодо пошуку роботи.

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Працівники центрів зайнятості скаржаться на бюрократію

Попри посилення санкцій, співробітники центрів зайнятості вважають, що реформа не розв'язала багатьох проблем, які ускладнюють працевлаштування отримувачів допомоги. Журналісти поспілкувалися з представниками служб зайнятості. За їхніми словами, люди продовжують пропускати зустрічі, ухилятися від перевірок і не завжди співпрацюють із фахівцями, які мають допомагати їм знайти роботу.

Водночас, самі працівники змушені витрачати значну кількість часу на адміністративні процедури. Штефан Грааф, прессекретар Федеральної мережі центрів зайнятості, заявив виданню, що замість обіцяного спрощення процедур у деяких важливих сферах вони отримали додаткову складність.

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За його словами, співробітникам доводиться ретельно перевіряти обставини кожного випадку, вислуховувати отримувачів допомоги та документувати всі рішення. Зазначається, що це забирає час і ресурси, які могли б спрямувати на консультації, навчання та безпосередню допомогу з працевлаштуванням.

Водночас Грааф відзначив і позитивні зміни, за його спостереженнями в центрі зайнятості в Ахені, зустрічі з отримувачами допомоги тепер відбуваються регулярніше. Ще одна проблема – технічна готовність системи до нових правил. За даними Федерального агентства зайнятості, оновлення програмного забезпечення для обліку активів очікується не раніше січня 2027 року. Зміни, необхідні для застосування санкцій, мають впроваджуватися у березні та травні 2027-го.

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До цього часу центрам зайнятості доведеться користуватися додатковими інструментами для розрахунків, інтегрованими в наявне програмне забезпечення. Це створює додаткове навантаження на працівників і не сприяє обіцяній оптимізації роботи установ.

Замість мільярдів євро економії уряд зіткнувся з додатковими витратами

Однією з головних цілей реформи базової підтримки доходів було скорочення державних витрат. Канцлер Фрідріх Мерц раніше говорив про можливість заощаджувати близько 5 млрд євро щороку завдяки новій системі. Однак, у проєкті уряду щодо реформи від початкових очікувань залишилося небагато.

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За оцінками, економія у 2026 році мала становити лише 86 млн євро, а у 2027-му – близько 70 млн євро. Ба більше, на 2028-й та 2029 роки федеральний уряд передбачив навіть невеликі додаткові витрати. Тепер бюджет зіткнувся з іще однією проблемою, у 2026 році для виплати допомоги потрібно додатково знайти близько 250 млн євро, ці кошти не були враховані в попередніх бюджетних планах.

Серед причин – вищі, ніж очікувалося, витрати на стандартні ставки допомоги, а також несподівано великі заборгованості перед страховими компаніями. Тож посилення правил і збільшення кількості санкцій поки не забезпечили того рівня економії, на який розраховував уряд.

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Водночас, робити остаточні висновки про ефективність нової системи за липневою статистикою зарано. Федеральне агентство зайнятості фіксує місяць, коли санкція набула чинності, а не дату самого порушення. Тому частина липневих скорочень могла стосуватися випадків, що сталися ще до 1 липня, коли діяли попередні правила.

У Федеральному агентстві зайнятості припускають, що значна частина санкцій, запроваджених у липні, могла бути пов'язана саме з порушеннями попереднього періоду. Отже, реальний вплив нової системи на поведінку отримувачів допомоги та державні витрати стане зрозумілішим лише після накопичення статистики за наступні місяці.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році у Польщі почнуть діяти нові загальноєвропейські правила протидії відмиванню коштів. Через них, аби зробити покупку на суму понад 10 тис. євро, українським біженцям треба буде надати універсальний ідентифікатор особи (PESEL).