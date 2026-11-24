У Німеччині наказали припинити виплати українцям: у чому звинуватили біженців
У Німеччині десяткам біженців з України припинили або скоротили нарахування фінансової допомоги. Їх звинувачують у неправомірному отриманні виплат через приховування доходів і майна в Україні.
Як повідомляє FOCUS Online, така ситуація склалася у федеральній землі Тюрингія. Рішення ухвалив центр зайнятості ("джобцентр") округу Грайц після виявлення порушення під час перевірки фінансового становища одержувачів соціальної допомоги.
У чому звинувачують українців
У 38 осіб, яким скоротили допомогу, виявили незадекларовані кошти, які надходили на їхні рахунки в Україні. Зокрема, йдеться про доходи:
- оренди нерухомості;
- оренди землі;
- нарахування пенсії.
З якої причини вони не повідомили про такі доходи – навмисно, через незнання вимог або мовний бар'єр – не зазначається. Але відомо, що порушення стосуються 8,2% українців, які отримують базову соціальну допомогу в окрузі Грайц. Загалом у всій німеччині такі виплати нараховують 626 тис. українських біженців.
Результати перевірки "джобцентру" спиралися на дані з бази "Дія". Вона охопила як українців, які вже отримували соціальну допомогу, так і нових заявників. Проєкт триває кілька місяців, а місцева влада планує продовжувати його через подальший приїзд українців.
Як визначається право на виплату у Німеччині
Під час визначення права на допомогу враховуються сукупні доходи та активи незалежно від країни їхнього походження. Тому заявників зобов’язують надавати документи про свій фінансовий стан, а також все наявне майно:
- банківські заощадження та депозити;
- нерухомість і земельні ділянки;
- автомобілі;
- цінні папери та ETF;
- накопичувальне страхування життя;
- готівкові кошти;
- інші активи, які мають грошову вартість.
За приховування таких відомостей заявникам у деяких випадках може загрожувати кримінальна відповідальність.
Водночас для українців, як і для громадян Німеччини, діють правила щодо "захищеного" майна, яке не враховується під час визначення права на соціальну допомогу. Цей показник залежить від віку і з 1 липня 2026 року еквівалентний таким сумам:
- для осіб до 30 років – до 5000 євро;
- для людей віком від 51 року – до 20 000 євро.
Припинення виплат 16 українцям дозволить заощаджувати 151 440 євро на рік – жоден із них не подав апеляцію і всі вони вже залишили округ. А скорочення допомоги ще для 38 осіб забезпечить економію 7500-8000 євро щомісяця.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, сотні українців, що отримали тимчасовий захист у Австрії, можуть зіткнутися з необхідністю повернути виплати базового забезпечення. Причиною стало недекларування нарахування української пенсії під час подачі заявки на надання соціальної допомоги.