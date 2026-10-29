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У Києві продали елітну квартиру путініста Лебедєва: що відомо. Фото

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,5 т.
В Україні продали на аукціоні квартиру пропагандиста Артемія Лєбєдєва
В Україні продали на аукціоні квартиру пропагандиста Артемія Лєбєдєва. Джерело: ФДМУ

В Україні продали на аукціоні конфісковану квартиру, яка раніше належала дизайнеру і одному із найзатятіших рупорів кремлівської пропаганди Артемію Лєбєдєву. За двоярусне помешкання в історичному районі Києва вдалося отримати понад 8 млн грн.

Про це повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ). Отримані кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Що відомо про нерухомість пропагандиста

Квартира розташована на вулиці Саксаганського в столиці та займає два рівні на шостому поверсі шестиповерхового будинку. Її характеристики такі

  • загальна площа – 193,2 кв.м;
  • включає 3 кімнати, кабінети, кухню, два санвузли, три балкони та господарські приміщення;
  • стан майна оцінено як задовільний.
Фото кухні в квартирі пропагандиста.Джерело: ФДМУ
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У аукціоні взяли участь 2 учасники. В результаті торгів стартова ціна лоту зросла з 7 074 850 до 8 011 000 грн. Таким чином, фінальна вартість активу збільшилася на 936 150 грн.

Що буде далі

Згідно з регламентом проведення торгів, переможець аукціону зобов'язаний виконати низку юридичних вимог – протягом 25 робочих днів сплатити повну переможну вартість та повністю погасити наявну заборгованість за комунальні послуги.

Після цього між ФДМУ та покупцем укладається договір купівлі-продажу. Оформлення права власності та фізична передача майна завершуються підписанням акта приймання-передачі.

Санкції проти Артемія Лєбєдєва: за що покарали

Лебедєв перебуває під українськими санкціями з 2022 року, хоча в'їзд йому заборонили ще у 2017 році. Після початку повномасштабної війни Лебедєв неодноразово демонстрував підтримку дій Росії, а також їздив на території, які перебувають під російською окупацією.

Особливо яскраво пропутінську позицію дизайнер продемонстрував після початку повномасштабної війни. У 2022 році він видерся на дах одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі та похизувався тим, що порушив закони нашої країни.

У липні 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави майна Лебедєва, розташованого на території України. До переліку активів увійшла й квартира площею 193,2 квадратного метра в історичному центрі столиці.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, це вже не перша квартира Лєбєдєва, конфіскована і продана в Україні. Раніше на аукціоні пустили з молотка його інше двоярусне помешкання на Ярославовому Валу – за нього вдалося виручити 13 500 001 гривень.

Схожі теми
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