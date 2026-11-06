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Країна ЄС вирішила прийняти більше біженців з України: де їх хочуть поселити

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
4,1 т.
Ілюстрація - мітинг українців за кордоном
5 міст Данії зголосилися прийняти більше біженців з України. Джерело: Pexels/Mathias Reding

П'ять муніципалітетів у Данії добровільно зголосилися прийняти більше українських біженців, ніж передбачено офіційною квотою. Це має послабити тиск на інші данські громади, які стикаються з браком ресурсів та житла.

Про це повідомляє The Copenhagen Post. За даними Міністерства імміграції та інтеграції Данії, йдеться про муніципалітети, розташовані у регіоні Ютландія:

  • Гадерслев;
  • Горсенс;
  • Сківе;
  • Струер;
  • Віборг.

Загалом ці п’ять муніципалітетів приймуть 133 додаткові особи. Найбільше – Віборг (65 осіб), а найменше – Сківе (18 осіб).

Міністр імміграції та інтеграції Мортен Бьодсков привітав це рішення. Він зазначив, що Копенгаген та його західні передмістя наразі відчувають особливе перевантаження.

"Це наше спільне завдання – забезпечити, щоб українці, які прибувають до Данії, змогли належним чином закріпитися в наших місцевих громадах", – підкреслив Бьодсков.

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Чому саме Ютландія?

Ютландія – це найбільший материковий регіон Данії, що охоплює західну частину країни. Приймаючи рішення про додатковий прийом біженців, місцеві муніципалітети вказали на наявність вільного житла та високий попит на робочу силу на місцевому ринку праці.

За оцінками місцевої влади, українці показали високий рівень інтеграції у місцеві громади, навчальні заклади та регіональний ринок праці, що робить їх залучення вигідним для економічного розвитку цих муніципалітетів.

Ситуація з біженцями у Данії

Наразі в Данії зареєстровано понад 47 тис. громадян України з тимчасовим захистом, тоді як у 2022 році у країні готувалися до можливого прибуття до 100 тис. осіб. Втім, місцева влада вже виключила українських чоловіків віком від 23 до 60 років із системи отримання притулку за спеціальним законом, аби запобігти їхньому ухиленню від мобілізації.

Крім того, наразі обговорюється обмеження видачі посвідок на проживання українцям з 14 регіонів, які найменше постраждали від війни. Це такі області, як:

  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Івано-Франківська;
  • Хмельницька;
  • Кіровоградська;
  • Київська;
  • Львівська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Закарпатська;
  • Житомирська.

За словами міністра Бьодскова, посилення імміграційної політики виправдовується навантаженням на місцеві громади. При цьому він запевнив, що Данія продовжуватиме надавати Україні військову, цивільну та гуманітарну допомогу.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Україна офіційно запустила Мережу єдності, яка має допомогти громадянам за кордоном зберегти зв’язок з Батьківщиною та сприяти їхньому добровільному поверненню. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

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Українці за кордономДаніябіженці
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