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У країні ЄС масово закривають центри для біженців з України: що важливо знати

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
icon 1,1 т.
Ілюстрація - дівчинка з прапором України
В Швейцарії наказали депортувати 104 українських біженця. Ілюстраційне зображення
Джерело: Unsplash/Çağlar Oskay
У Фінляндії готують масштабне скорочення мережі центрів прийому українських біженцівдо початку 2027 року їх кількість планують зменшити орієнтовно удвічі. Через скорочення потоку 9 з 45 установ, що функціонували на початку року, вже припинили діяльність і на черзі – ще 7.
Як повідомляє Yle, процесом курує Міграційна служба Фінляндії (Migri). Там це пов'язали зі скороченням кількості мешканців таких центрів, оскільки потік біженців стабілізувався, а ті, хто вже отримав тимчасовий захист, поступово інтегруються.

Чому закриваються центри біженців

За словами начальниці департаменту послуг з прийому Міграційної служби Еліни Нурмі, оптимізація мережі пов'язана із системним падінням кількості клієнтів. Ключовими факторами, що вплинули на рішення, є:
  • Перехід українців під опіку муніципалітетів
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Потік біженців з України стабілізувався, а більшість людей, які отримали тимчасовий захист, активно реєструються резидентами фінських муніципалітетів та переїжджають у приватне житло.
  • Зміни до Закону про прийом
У вересні держава обмежила час перебування в спеціальних центрах. Тепер послуги прийому для біженців припиняються через 3 місяці після отримання дозволу на проживання та права на муніципальне оформлення. Отримувачі тимчасового захисту зобов'язані зареєструватися в муніципалітеті в цей же термін.

Які об'єкти вже припинили діяльність

  • Центр у Крістіінанкаупункі та груповий будинок у Куопіо (обидва – 30 червня).
  • Груповий будинок у Коккола (31 липня).
  • Центри в Ліпері, Гаміна, Уусікаупункі, додатковий центр у Йоутса та груповий будинок у Йоенсуу (усі – 31 серпня).
  • Приймальний центр Еспоо (30 вересня 2026).

Які планують закриють

  • Груповий будинок Хямеенлінна (31 жовтня 2026);
  • Центри в Куопіо, Каухава та центр Центральної Фінляндії (30 листопада 2026);
  • Груповий будинок Тампере (31 грудня 2026);
  • Центри в Котці та Сейняйокі (28 лютого 2027).

Що робити українцям

Мешканців закритих об'єктів не залишать просто неба – їх переводять на вільні місця до інших функціонуючих центрів країни.
"При переведенні ми враховуємо побажання мешканців та зв’язки з місцем проживання, такі як робота чи здобуття освіти. Однак це не завжди можливо", – підкреслила Еліна Нурмі.
Окрім цього, біженці мають право проживати в приватному або орендованому житлі, однак витрати на його оренду державою через систему центрів прийому більше не відшкодовуються. Стандартна місткість одного приймального центру у Фінляндії становить близько 300 осіб, проте точну кількість клієнтів Міграційна служба не розголошує з міркувань безпеки.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Фінляндія фактично відкрила українським пенсіонерам доступ до державної пенсії, дозволивши отримувати виплати на рівні місцевих жителів. Для цього потрібно виконати лише дві умови – досягти 65 років і легально прожити в країні не менше трьох років.
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