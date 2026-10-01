У країні ЄС масово закривають центри для біженців з України: що важливо знати

до початку 2027 року їх кількість планують зменшити орієнтовно удвічі. Через скорочення потоку 9 з 45 установ, що функціонували на початку року, вже припинили діяльність і на черзі – ще 7. У Фінляндії готують масштабне скорочення мережі центрів прийому українських біженців . Через скорочення потоку 9 з 45 установ, що функціонували на початку року, вже припинили діяльність і на черзі – ще 7.

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Як повідомляє Yle , процесом курує Міграційна служба Фінляндії (Migri). Там це пов'язали зі скороченням кількості мешканців таких центрів, оскільки потік біженців стабілізувався, а ті, хто вже отримав тимчасовий захист, поступово інтегруються.

Чому закриваються центри біженців

За словами начальниці департаменту послуг з прийому Міграційної служби Еліни Нурмі, оптимізація мережі пов'язана із системним падінням кількості клієнтів. Ключовими факторами, що вплинули на рішення, є:

Перехід українців під опіку муніципалітетів

Потік біженців з України стабілізувався, а більшість людей, які отримали тимчасовий захист, активно реєструються резидентами фінських муніципалітетів та переїжджають у приватне житло.

Зміни до Закону про прийом

У вересні держава обмежила час перебування в спеціальних центрах. Тепер послуги прийому для біженців припиняються через 3 місяці після отримання дозволу на проживання та права на муніципальне оформлення. Отримувачі тимчасового захисту зобов'язані зареєструватися в муніципалітеті в цей же термін.

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Які об'єкти вже припинили діяльність

Центр у Крістіінанкаупункі та груповий будинок у Куопіо (обидва – 30 червня).

Груповий будинок у Коккола (31 липня).

Центри в Ліпері , Гаміна , Уусікаупункі , додатковий центр у Йоутса та груповий будинок у Йоенсуу (усі – 31 серпня).

Приймальний центр Еспоо (30 вересня 2026).

Які планують закриють

Груповий будинок Хямеенлінна (31 жовтня 2026);

(31 жовтня 2026); Центри в Куопіо , Каухава та центр Центральної Фінляндії (30 листопада 2026);

Груповий будинок Тампере (31 грудня 2026);

Центри в Котці та Сейняйокі (28 лютого 2027).

Головні історії дня

Що робити українцям

Мешканців закритих об'єктів не залишать просто неба – їх переводять на вільні місця до інших функціонуючих центрів країни.

"При переведенні ми враховуємо побажання мешканців та зв’язки з місцем проживання, такі як робота чи здобуття освіти. Однак це не завжди можливо", – підкреслила Еліна Нурмі.

Окрім цього, біженці мають право проживати в приватному або орендованому житлі, однак витрати на його оренду державою через систему центрів прийому більше не відшкодовуються. Стандартна місткість одного приймального центру у Фінляндії становить близько 300 осіб, проте точну кількість клієнтів Міграційна служба не розголошує з міркувань безпеки.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Фінляндія фактично відкрила українським пенсіонерам доступ до державної пенсії , дозволивши отримувати виплати на рівні місцевих жителів. Для цього потрібно виконати лише дві умови – досягти 65 років і легально прожити в країні не менше трьох років.

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