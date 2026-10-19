У кабінеті прокурора Худієва, який засвітився у справі "Карфаген", знайшли $50 тис. готівкою: що відомо

Під час розслідування справи "Карфаген" у кабінеті в заступника начальника Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу генерального прокурора України (ОГП) Айдина Худієва знайшли 50 тис. дол. готівкою. Походження цих грошей – невідоме.

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Про це заявляв прокурор САП Микола Карась під час судового засідання у справі заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, якого підозрюють у "кришуванні" кол-центрів. Походження готівки з кабінету Худієва досі перевіряють.

За версією прокурора САП, ці кошти могли використовувати для легалізації через сторонніх ФОПів. Прокурор також просив суд арештувати ці кошти, однак клопотання не задовольнили.

Варто зазначити, що Худієв не є підозрюваним у цій справі, але згадується в матеріалах, пов’язаних з арештом майна. Тож, 5 вересня 2026 року у нього відбулися обшуки.

Окремо триває дисциплінарне провадження щодо можливого незадекларованого майна та способу життя родини Худієва. Воно було призначене ще 3 серпня за заявою громадської організації "Межа".

Журналісти тоді звернули увагу на дописи дружини Худієва Юлії в соцмережах, де вона демонструвала BMW X5 2025 року, вартість якого перевищує 120 тисяч доларів, а також прикраси брендів Cartier, Graff, Bulgari та Tiffany. Це майно не зазначене в декларації прокурора.

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Айдин Худієв: що відомо до та після "Карфагену"

У Центрі протидії корупції (ЦПК) зазначали, що під час липневої атаки на НАБУ і САП у 2025 році Худієв був радником тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка. Також правозахисники впевнені, щоХудієв брав активну участь у переслідуванні детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, як стверджує ЦПК, він брав участь у фабрикуванні епізоду про нібито махінації з податками.

1 серпня 2025 року, менш ніж через місяць після масових обшуків у працівників НАБУ, Худієв отримав посаду заступника начальника департаменту – начальника управління в ОГП. У червні 2026 року підлеглий Худієва також нібито відновив кримінальне провадження проти ЦПК, яке було закрите ще десять років тому.

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А під час розгляду справи "Карфаген", як стверджує ЦПК, прокурор САП цитував записи, з яких випливає, що Сергій Кропива та Худієв координували обшуки у "не своїх" колцентрах. На одному із записів Кропива говорить про необхідність "усе координувати з Айдином" і про те, щоб без їхнього відома та дозволу нічого не відбувалося.

"Я зараз буду з Айдином… щоб ми там усе координували… Він уже може звідти брати… щоб він стежив за тим, щоб без його відома, без твого дозволу нічого не відбувалося", – цитуються записи розмов підозрюваного.

Худієв досі не звільнений з органів прокуратури. Також його не відсторонили від посади.

Як повідомляв OBOZ.UA, в межах операції "Карфаген" в Офісі генерального прокурора відсторонили сімох працівників. А 15 вересня народні депутати проголосували за відставку генпрокурора Руслана Кравченка.