У Грузії оголосили нове рішення щодо виплат біженцям з України: яку допомогу надаватимуть

Уряд Грузії продовжив терміни надання щомісячної грошової допомоги та пільгового доступу до державної системи охорони здоров'я для українських біженців ще на 3 місяці. Новий термін дії програм підтримки встановлено до 1 січня 2027 року.

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Про це повідомляє видання NewsGeorgia. Відповідні зміни внесено до урядових постанов № 1254 від 13 липня 2022 року та № 387 від 2 березня 2022 року.

Медичні послуги та соціальні виплати: що передбачено

Завдяки продовженню дії держпрограм громадяни України, які перебувають у Грузії через війну, продовжують користуватися медичними послугами на рівні з місцевими громадянами.

Які медичні послуги надаються

Невідкладні медичні втручання.

Пологи.

Термінова вакцинацію.

Профілактична вакцинація.

Терапія туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, діабету.

Проведення діалізу та допомога при рідкісних захворюваннях.

Психіатрична допомога.

Медичний супровід матерів та дітей.

Щомісячні фінансові виплати

На сім'ю – 300 ларі (близько 5,2 тис грн).

(близько 5,2 тис грн). На одну особу – 45 ларі (менше $17).

Ключова умова отримання допомоги: обов'язкове постійне проживання на території країни. Статус вважається збереженим, якщо термін виїзду біженця за межі Грузії не перевищує трьох днів.

Скільки українців виїхали з країни та не повернулись

У 2025 році кількість виїздів з України була на 290,1 тис. більша, ніж кількість в'їздів. Ця цифра орієнтовно відповідає кількості тих українців, які не повернулись в країну після того, як офіційно перетнуликордон. При тому станом на вересень 2026-го кількість в'їздів в країну лише на 83,4 тис. менша.

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Загалом, за даними УВКБ ООН, у світі (за винятком Росії) зареєстровано 5,762 млн біженців з України. Від початку 2026 року з країни виїхало на 162 тисячі людей більше, ніж повернулося. Де найбільше:

5,213 млн – у країнах Європи (найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії);

– у країнах Європи (найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії); 0,549 млн – поза межами Європи.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що українців в Польщі, які беруть участь у програмі "800+" і отримують щомісячну дитячу допомогу в розмірі 800 злотих (близько 9,4 тис. грн) попередили про додаткові перевірки. Тим, хто їх не пройде, автоматично скасують виплати від держави.

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