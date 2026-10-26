Тисячі українських біженців вирішили не повертатися з країни ЄС: що хочуть робити

Близько 2500 біженців з України звернулися до влади Ірландії з проханням надати їм дозвіл на довгострокове перебування в країні. Заявки були надіслані в межах спеціальної програми переходу від європейського тимчасового захисту до стандартних імміграційних статусів.

Відео дня

Як повідомляє Irish Examiner із посиланням на Міністерство юстиції Ірландії, станом на 26 жовтня у межах нового механізму зареєстровано 2387 заяв. "Альтернативний дозвіл не покликаний замінити тимчасовий захист, а лише надає альтернативу для тих осіб, які відповідають встановленим критеріям", – наголосив речник Департаменту юстиції.

Що дає новий статус

Успішні заявники отримують дозвіл на проживання типу Stamp 4, який надає громадянам третіх країн право легально жити та офіційно працювати в Ірландії.

Хоча європейська Директива про тимчасовий захист наразі подовжена до березня 2028 року, нова ірландська програма дозволяє українцям закріпити свій правовий статус на перспективу: дозвіл видається на 2 роки з можливістю подальшого подовження ще на 2 роки. Важливою перевагою є те, що час проживання за цією програмою зараховується до загального стажу, необхідного для отримання ірландського громадянства.

Жорсткі критерії для відбору

Термін проживання

Необхідно легально проживати в Ірландії щонайменше один рік до моменту відкриття програми (до 30 вересня).

РЕКЛАМА

Офіційне працевлаштування

Потрібно мати роботу або бути самозайнятою особою щонайменше 6 місяців до 30 вересня із мінімальним річним доходом не менше 29 432 євро.

Житлова незалежність

Заявники не повинні отримувати державне житло (включно з комерційними готелями чи модульними будинками) та не проживати у приймаючих родинах, які отримують державну компенсацію (Accommodation Recognition Payment).

Ті громадяни, які наразі не відповідають цим умовам, повністю зберігають статус тимчасового захисту та всі пов'язані з ним соціальні права до кінця дії директиви ЄС.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що уряд Австрії розширив можливість для громадян України зі статусом тимчасового захисту отримувати стандартні посвідки на проживання (ВНП). З 16 жовтня біженці можуть подаватися на всі види посвідок за загальним закони про проживання та перебування (NAG).