В Україні роботодавці найчастіше шукають працівників у виробництво, логістику, торгівлю, будівництво та готельно-ресторанну сферу, однак у різних областях попит суттєво відрізняється. Медіанні зарплати продовжують зростати навіть у регіонах, де вакансій стає менше, а в окремих затребуваних сферах працівникам пропонують до 30-40 тис. грн.

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Про це йдеться в аналітиці команди OLX Робота, яка дослідила ситуацію на українському ринку праці та склала своєрідну професійну карту країни. Для цього проаналізували вакансії у різних областях та визначили, фахівців яких сфер роботодавці шукали найчастіше у серпні 2026 року.

Загалом набір найбільш затребуваних напрямів у більшості регіонів схожий. Серед лідерів – виробництво та робітничі спеціальності, логістика і доставка, роздрібна торгівля, будівництво та готельно-ресторанний бізнес.

Київщина залишається найбільшим ринком праці

Найбільш активним ринок праці залишається у Київській області. Саме тут фіксується найбільша в Україні кількість оголошень про роботу та відгуків кандидатів. У серпні 2026 року найбільше працівників шукали у категорії "Роздрібна торгівля, продажі, закупки" – було опубліковано понад 6,5 тис. вакансій.

Медіанна зарплата в цьому напрямі на столичному ринку становила 29,7 тис. грн, це найвищий показник серед відповідних професій в Україні. Другим великим напрямом стало виробництво та робітничі спеціальності. Тут медіанна зарплата була ще вищою – близько 35 тис. грн.

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Виробництво та робітничі професії стали головним напрямом пошуку працівників одразу в низці центральних і північних областей. Найбільше таких вакансій серед інших категорій публікували у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській областях.

Медіанні зарплати у цьому напрямі залежно від області становили приблизно 25-29 тис. грн. Водночас високим залишається попит на працівників логістики, складів та доставки. У цих професіях роботодавці пропонували вже приблизно 28-32 тис. грн.

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Окремо виділяється Черкаська область. Тут саме "Логістика, склад, доставка" стала категорією з найбільшою кількістю вакансій у серпні. Роздрібна торгівля у більшості центральних та північних областей розташовується приблизно на третьому-четвертому місці за кількістю оголошень.

Крім того, роботодавці активно шукають персонал для готельно-ресторанного бізнесу, туризму та будівництва. Таким чином, у центральній та північній частинах країни сформувалася досить чітка п'ятірка основних напрямів: виробництво, логістика, торгівля, HoReCa та будівництво.

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На заході України особливо бракує працівників логістики

Дещо інша ситуація спостерігається у західних областях. У половині з восьми проаналізованих регіонів найбільше вакансій припадало саме на логістику, склади та доставку. Зокрема, ця категорія стала лідером у:

Волинській області;

Закарпатській області;

Рівненській області;

Тернопільській області.

Особливо помітна динаміка на Закарпатті. Кількість вакансій у цій сфері в серпні була приблизно на 13% більшою, ніж за аналогічний період 2025 року. Одночасно зростають і зарплати. Залежно від західного регіону медіанна зарплата у логістиці сягала приблизно 33-40 тис. грн.

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У Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях ситуація відрізняється. Тут найбільше пропозицій роботи припадало на виробництво та робітничі спеціальності. Особливо помітно попит зріс на Львівщині – кількість відповідних вакансій збільшилася приблизно на 35%.

Чернівецька область стала винятком серед західних регіонів. Тут найбільше вакансій роботодавці опублікували у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупівель.

В інших західних областях ця категорія переважно посідає друге місце. При цьому зарплати у торгівлі помітно відрізняються залежно від регіону. Найнижча медіанна пропозиція серед наведених областей зафіксована на Рівненщині – близько 22 тис. грн, тоді як на Львівщині вона сягає 30 тис. грн.

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На півдні вакансій менше, але попит на працівників зберігається

У південних та південно-східних регіонах загальна кількість пропозицій роботи помітно менша. Одним із факторів залишається складна безпекова ситуація. Водночас навіть тут у деяких категоріях кількість вакансій вимірюється однією-двома тисячами, а в окремих випадках попит на працівників за останній рік зріс.

Найбільшими ринками праці цієї частини країни залишаються Дніпропетровська та Одеська області, де розташовані одні з найбільших економічних центрів України. Головними напрямами тут є виробництво та логістика.

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У Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях роботодавці найчастіше шукають працівників саме на виробництво. Медіанні зарплати становлять приблизно 26-30 тис. грн, причому найвищий показник серед цих регіонів зафіксовано на Одещині. Саме в Одеській області кількість таких оголошень за рік зросла найбільше – приблизно на 9%.

На Херсонщині найбільше шукають працівників у логістику

Інша структура вакансій спостерігається у Херсонській та Миколаївській областях. На Херсонщині кількість вакансій у категорії "Логістика, склад, доставка" за рік збільшилася приблизно на 11%. Саме цей напрям став лідером за кількістю пропозицій роботи.

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У Миколаївській області ситуація аналогічна, але приріст становив близько 8%. Херсонщина має ще одну особливість. Якщо в більшості проаналізованих областей серед лідерів перебуває роздрібна торгівля, то тут друге місце за кількістю вакансій посідає готельно-ресторанний бізнес і туризм. Водночас медіанна зарплата у цьому напрямі становить лише близько 13 тис. грн.

Що відбувається з роботою у Харківській та Сумській областях

У Сумській області кількість вакансій менша, а порівняно із серпнем минулого року за більшістю напрямів спостерігається скорочення пропозиції. У Харківській області роботодавці значно активніші. Однак загальна кількість пропозицій роботи все одно залишається нижчою, ніж у таких великих центрах, як Київ, Львів, Дніпро та Одеса.

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На Сумщині приблизно однакова кількість оголошень припадає одразу на три основні напрями – логістику, виробництво та роздрібну торгівлю. На Харківщині трійка лідерів така сама, але найбільше виділяється виробництво.

Порівняно із серпнем 2025 року кількість пропозицій роботи у виробничій сфері Харківської області збільшилася приблизно на 9%. Ще швидше зріс попит на працівників торгівлі – на 11%, тоді як у логістиці кількість вакансій збільшилася приблизно на 5%.

Зарплати зростають навіть там, де вакансій стає менше

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Ще одна тенденція українського ринку праці – зростання медіанних зарплат. Зазначається, що це відбувається навіть у деяких областях, де кількість вакансій скорочується. Фактично роботодавцям доводиться конкурувати за доступних працівників.

Наприклад, у Сумській області найбільше зросли зарплати у категорії "Будівництво, облицювальні роботи" – приблизно на 19%, до 30 тис. грн. На Харківщині найбільше зростання зафіксували у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі. Медіанна зарплата тут збільшилася приблизно на 16%, до 22 тис. грн.

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У західних регіонах окремі пропозиції в найбільш затребуваній сфері логістики вже формують медіанні показники на рівні 33-40 тис. грн, а у виробничому секторі Київщини медіанна зарплата становить близько 35 тис. грн.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні гендерний розрив в оплаті праці оцінюють приблизно у 18,6%, однак у трьох сферах ситуація значно гостріша, чоловіки заробляють більше на 47,1% у мистецтві, спорті та розвагах, на 38,7% у фінансовій і страховій діяльності та на 37,8% у сфері інформації й телекомунікацій. На різницю в середніх доходах впливають не лише зарплати на конкретних посадах, а й структура зайнятості, доступ до керівних посад, перерви в кар'єрі та більший обсяг неоплачуваної домашньої праці.

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