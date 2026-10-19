Ціни зростають, а гроші втрачають цінність: українцям розповіли, як захистити свої заощадження

В Україні річна інфляція вже досягла 10%, через що гроші українців поступово знецінюються, а звичайних заощаджень без нарахування відсотків стає недостатньо для збереження їхньої купівельної спроможності. Щоб захистити кошти від інфляції, експерти радять розглянути гривневі депозити зі ставками до 17,5% річних, які після сплати податків можуть приносити близько 13,5% доходу та за певних умов не лише компенсувати зростання цін, а й забезпечити додатковий прибуток.

Відео дня

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов. За його словами, інфляція впливає не лише на повсякденні витрати українців, а й на реальну вартість накопичених грошей.

Що означає інфляція 10% і скільки грошей втрачають українці

За підсумками вересня річна інфляція в Україні становила 10%, це означає, що загальний рівень споживчих цін порівняно з вереснем 2025 року зріс на одну десяту. Наприклад, якщо умовний набір товарів і послуг торік коштував 1000 грн, то тепер за аналогічні покупки доведеться заплатити приблизно 1100 грн.

Відповідно, щоб зберегти попередній рівень споживання, українцям потрібно витрачати більше грошей, це стосується і заощаджень. Якщо людина протягом року зберігала 100 тис. грн готівкою, номінально ця сума не змінилася. Однак через подорожчання товарів і послуг її купівельна спроможність зменшилася.

За умов річної інфляції 10% товари, які раніше можна було придбати за 100 тис. грн, тепер у середньому коштуватимуть 110 тис. грн. Тобто для здійснення тих самих покупок бракуватиме приблизно 10 тис. грн. Водночас, важливо розрізняти річну та місячну інфляцію.

РЕКЛАМА

Річний показник демонструє, наскільки змінилися ціни порівняно з відповідним місяцем попереднього року. Місячний – відображає подорожчання або здешевлення товарів і послуг лише за останній місяць. У вересні 2026 року споживчі ціни зросли на 2,1% порівняно із серпнем. Для порівняння, у серпні місячна інфляція становила лише 0,1%.

Чому українці відчувають інфляцію по-різному

Офіційний показник інфляції не означає, що абсолютно всі товари та послуги подорожчали рівно на 10%. Насправді ціни на різні категорії продукції змінюються нерівномірно. Одні товари можуть дорожчати значно швидше за середній показник, тоді як інші – навіть дешевшати. Зокрема, у вересні зафіксували такі зміни цін:

Головні історії дня

яйця подорожчали на 43,6%;

освітні послуги – на 17,4%;

одяг і взуття – на 8,5%;

овочі подешевшали на 2,3%;

фрукти – на 5,7%.

Показники відображають зміну цін за вересень порівняно із серпнем. Саме тому особиста інфляція кожної родини може суттєво відрізнятися від офіційної статистики. Наприклад, якщо значна частина сімейного бюджету витрачається на продукти харчування, різке подорожчання окремих товарів буде особливо відчутним.

Водночас сім'ї, які оплачують навчання дітей, можуть помітити значно більше зростання витрат через підвищення вартості освітніх послуг. Офіційна інфляція розраховується на основі споживчого кошика, який включає різні категорії товарів і послуг. Кожна з них має певну вагу залежно від структури споживчих витрат населення.

РЕКЛАМА

Тому загальний показник відображає середню зміну цін в економіці, але не може точно характеризувати витрати кожної окремої людини. За словами Мамедова, саме через це українцям варто оцінювати інфляцію не лише за офіційними цифрами, а й з огляду на структуру власних витрат.

Чому ціни продовжують зростати навіть за обмеженого попиту

Однією з головних причин інфляційного тиску в Україні залишаються наслідки повномасштабної війни. Російські обстріли, пошкодження енергетичної інфраструктури, перебої з електропостачанням та необхідність забезпечувати автономну роботу підприємств збільшують витрати бізнесу.

РЕКЛАМА

Компанії змушені купувати генератори, пальне, системи резервного живлення, оплачувати додаткову логістику та заходи безпеки. Усі ці витрати впливають на собівартість продукції. Наприклад, якщо виробник змушений використовувати генератор замість електроенергії з мережі, його витрати на виготовлення товарів можуть зрости.

Додаткові витрати виникають і під час транспортування, зберігання та продажу продукції. Зрештою частина цих витрат може перекладатися на кінцевого покупця через підвищення цін. Ще одним чинником залишається валютний курс. Україна імпортує значну кількість товарів, обладнання, комплектуючих і сировини, тому зміна вартості іноземної валюти може впливати на ціни всередині країни.

РЕКЛАМА

Окрему увагу банкір звернув на базову інфляцію, яка у вересні становила 8,8% у річному вимірі та 2% за місяць. На відміну від загальної інфляції, цей показник дозволяє оцінити більш стійкі тенденції подорожчання, оскільки під час його розрахунку виключають окремі категорії товарів і послуг, ціни на які суттєво залежать від сезонності чи адміністративного регулювання.

Наприклад, сезонне здешевлення овочів завдяки новому врожаю не обов'язково означає, що загальний інфляційний тиск зменшився. Адже одночасно можуть дорожчати промислові товари, транспорт, оренда та різноманітні послуги. Саме тому базова інфляція є одним із показників, які Національний банк враховує під час оцінювання економічної ситуації та ухвалення рішень щодо монетарної політики.

РЕКЛАМА

Як захистити заощадження від інфляції та скільки можна заробити

За умов прискорення інфляції особливого значення набуває спосіб зберігання грошей. Якщо заощадження просто лежать удома або на банківському рахунку без відсотків, їхня номінальна сума залишається незмінною, але реальна вартість поступово зменшується.

Одним із доступних способів частково або повністю компенсувати інфляційні втрати залишаються гривневі банківські депозити. За словами Мамедова, максимальні ставки за окремими депозитними програмами наразі можуть досягати 17,5% річних. Однак важливо враховувати, що зазначена ставка – це дохідність до сплати податків.

РЕКЛАМА

В Україні відсотки за банківськими депозитами оподатковуються за сукупною ставкою 23%, з яких 18% становить податок на доходи фізичних осіб, а 5% – військовий збір. Відповідно, фактична номінальна дохідність депозиту зі ставкою 17,5% після оподаткування становитиме приблизно 13,5% річних. Розглянемо приклад із вкладом у 100 тис. грн на один рік.

Нараховані відсотки 17 500 грн Податки (23%) 4 025 грн Чистий дохід 13 475 грн Сума наприкінці строку 113 475 грн

РЕКЛАМА

Таким чином, якщо людина розмістить 100 тис. грн на депозиті під 17,5% річних, за рік їй нарахують 17 500 грн відсотків. Після сплати податків чистий дохід становитиме 13 475 грн, а загальна сума коштів – 113 475 грн.

Якщо інфляція протягом цього самого року становитиме 10%, такий депозит дозволить не лише компенсувати знецінення грошей, а й отримати невеликий реальний дохід. При цьому 13,5% номінальної дохідності після податків не означає 13,5% реального прибутку. З урахуванням інфляції 10% реальна дохідність такого вкладу становитиме приблизно 3,2%.

РЕКЛАМА

Водночас це лише умовний приклад. Фактична дохідність залежатиме від ставки конкретного банку, строку розміщення коштів, порядку виплати відсотків та рівня інфляції протягом періоду дії депозиту. Також варто пам'ятати, що 10% – це вже зафіксований річний показник інфляції за вересень, а не гарантований прогноз на наступні 12 місяців.

На що звернути увагу перед відкриттям депозиту

Обираючи депозит, українцям варто оцінювати не лише максимальну рекламовану ставку, а й конкретні умови договору. Зокрема, важливо перевірити, на який строк банк пропонує розмістити кошти, чи можна достроково повернути вклад, як часто виплачуються відсотки та чи передбачена їхня капіталізація.

РЕКЛАМА

Окремо потрібно з'ясувати, чи діє максимальна ставка протягом усього строку депозиту, чи вона доступна лише за виконання додаткових умов. Наприклад, підвищена дохідність може пропонуватися тільки для нових коштів, великих сум або вкладів на визначений строк без можливості дострокового розірвання договору.

Крім того, не варто розміщувати всі доступні гроші на довгостроковому депозиті, якщо вони можуть знадобитися найближчим часом. Частину заощаджень доцільно залишати у вільному доступі для непередбачених витрат.

РЕКЛАМА

Серед інших інструментів збереження коштів українці можуть розглядати державні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони мають інші умови дохідності, оподаткування та дострокового продажу, тому порівнювати їх із депозитами потрібно з урахуванням усіх витрат і ризиків.

Водночас універсального способу повністю захистити гроші від інфляції не існує. Навіть висока відсоткова ставка не гарантує реального прибутку, якщо ціни зростатимуть швидше, ніж дохідність обраного фінансового інструменту.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, до кінця 2026 року продукти харчування в Україні можуть подорожчати щонайменше на 10% через зростання вартості пального та ослаблення гривні. Ще суттєвіше можуть зрости ціни на ліки та імпортні товари, а найбільше фінансове навантаження відчують пенсіонери з мінімальними виплатами.