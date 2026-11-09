Ціни зросли: скільки українці можуть отримати грошей за старі золоті сережки та ланцюжки

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Електричне освітлення. ІлюстраціяЕнергетики оголосили графік відключень на 9 листопада: де не буде світла у понеділокЗагнали усі Ту-160 і 37 Ту-95МС на авіабазу "Українка": скільки стратегічних бомбардувальників Росія здатна підняти у повітряЗагнали усі Ту-160 і 37 Ту-95МС на авіабазу "Українка": скільки стратегічних бомбардувальників Росія здатна підняти у повітряПісля гри з "Шахтарем" Суркіс прийшов в ефір і зробив заяву про головного тренера "Динамо". ВідеоПісля гри з "Шахтарем" Суркіс прийшов в ефір і зробив заяву про головного тренера "Динамо". ВідеоЯкий тариф на світло встановлять з 1 грудня 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 грудня 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*годУ Польщі ідентифікували усіх жертв теракту у Кракові: з громадянством однієї жінки виникла плутанинаУ Польщі ідентифікували усіх жертв теракту у Кракові: з громадянством однієї жінки виникла плутанина"Боги війни": мережу вразило фото українських воїнів після 8,5 місяців на позиціях"Боги війни": мережу вразило фото українських воїнів після 8,5 місяців на позиціяхНа Київщині знайшли гриби, які ростуть до самих морозів: чи можна їх їсти. ФотоНа Київщині знайшли гриби, які ростуть до самих морозів: чи можна їх їсти. ФотоЯким банкам довіряють українціЯким банкам довіряють українці: де вважають за краще зберігати грошіУряд Німеччини назвав обсяг допомоги Україні від початку повномасштабної війни: сума вражаєУряд Німеччини назвав обсяг допомоги Україні від початку повномасштабної війни: сума вражає"Молдова більше не купує російський газ": Санду заявила про енергонезалежність від Росії"Молдова більше не купує російський газ": Санду заявила про енергонезалежність від Росії
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Ціни зросли: скільки українці можуть отримати грошей за старі золоті сережки та ланцюжки

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
18
Скільки українці можуть отримати грошей за старі золоті сережки та ланцюжки
Скільки українці можуть отримати грошей за старі золоті сережки та ланцюжки. Джерело: Pixabay

Вартість грама золотого брухту (зокрема, зламаних прикрас, старих сережок, ланцюжків, хрестиків тощо) залежить від проби металу. Найдорожча – проба 999,9, грам виробу з якої, за даними НБУ на 6 листопада, коштував 5909,92 грн. Найдешевша – проба 333, грам якої оцінюють у 1 968,2 грн. Водночас порівняно з кінцем жовтня ціни помітно знизилися: проба 999,9 подорожчала майже на 148 грн, а 333 – майже на 50 грн.

Про це повідомили у Нацбанку. Там зазначили: брухт виробів, виготовлених одночасно із золота та срібла (з вмістом останнього до 70%), коштує 1 823,89 грн за 1 грам (подорожчав майже на 42 грн).

Крім того, розповіли в регуляторі, вартість уживаних зубних протезів, що містять золото 900/750 проб, формується за ціною 4 787,51 грн/грам. Це майже на 120 грн нижче, ніж було в середині вересня. Таку саму ціну встановлено для елементів знімних протезів зі сплаву ЗлПлСрМ (золота, платини, срібла та інших металів) 750-90-80 проб.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
6,1 т.
Деякі українці можуть оформити підвищену пенсію: кому та за яких умов платитимуть від 7 тис. грн
6,1 т.
Деякі українці можуть оформити підвищену пенсію: кому та за яких умов платитимуть від 7 тис. грн
Дарина ГерцеваДарина Герцева
3,9 т.
Ціни на продукти в Україні готують новий удар по гаманцях: що подорожчає вже цієї зими
3,9 т.
Ціни на продукти в Україні готують новий удар по гаманцях: що подорожчає вже цієї зими
Роман КостюченкоРоман Костюченко
717
Українці, які мають Дію, можуть оформити базову виплату: які правила
717
Українці, які мають Дію, можуть оформити базову виплату: які правила
В Україні подорожчали золоті прикраси

В Україні подорожчали золоті прикраси. Джерело: НБУ

Загалом же, зазначимо, золотим брухтом вважаються вироби або фрагменти із золота, які втратили товарний вигляд і продаються на переплавлення. Серед іншого, такими є:

  • зламані прикраси;
  • старі ланцюжки, сережки, каблучки;
  • зубне золото;
  • технічні золоті деталі.

При цьому ключовим фактором при оцінці виступає проба металу, оскільки саме вона визначає вміст чистого золота у виробі. Також варто враховувати, що наявність вставок, каміння або сторонніх домішок може знижувати підсумкову суму виплати, оскільки перед переплавленням такі елементи видаляються. Тому під час продажу золотого брухту рекомендується заздалегідь уточнювати умови оцінки та порядок розрахунку.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом, державний Ощадбанк почав списувати з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Нововведення набуло чинності з 1 листопада.

Схожі теми
УкраїназолотоприкрасиНаціональний банк України (НБУ)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!