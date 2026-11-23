Вартість грама золотого брухту (зокрема, зламаних прикрас, старих сережок, ланцюжків, хрестиків тощо) залежить від проби металу. Найдорожча – проба 999,9, грам виробу з якої, за даними НБУ, 20 листопада коштував 5 291,72 грн. Найдешевша – проба 333, грам якої оцінюється у 1 762,32 грн. При цьому порівняно з початком місяця ціни помітно знизилися: проба 999,9 здешевшала майже на 620 грн, а проба 333 – майже на 206 грн.

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Про це повідомили у Нацбанку. Там зазначили: брухт виробів, виготовлених одночасно із золота та срібла (з вмістом останнього до 70%), коштує 1 823,89 грн за 1 грам (подорожчав майже на 42 грн).

Крім того, повідомили в регуляторі, вартість уживаних зубних протезів, що містять золото 900/750 проб, становить 4 286,72 грн/грам. Це більш ніж на 500 грн нижче, ніж було на початку листопада. Таку саму ціну встановлено для елементів знімних протезів зі сплаву ЗлПлСрМ (золота, платини, срібла та інших металів) 750-90-80 проб.

Загалом же, зазначимо, золотим брухтом вважаються вироби або фрагменти із золота, які втратили товарний вигляд і продаються на переплавлення. Серед іншого, такими є:

зламані прикраси;

старі ланцюжки, сережки, каблучки;

зубне золото;

технічні золоті деталі.

При цьому ключовим фактором при оцінці виступає проба металу, оскільки саме вона визначає вміст чистого золота у виробі. Також варто враховувати, що наявність вставок, каміння або сторонніх домішок може знижувати підсумкову суму виплати, оскільки перед переплавленням такі елементи видаляються. Тому під час продажу золотого брухту рекомендується заздалегідь уточнювати умови оцінки та порядок розрахунку.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в українських банках діють обов’язкові обмеження на зняття готівки. За ними клієнти не зможуть зняти більше визначеної суми за певний час. При цьому ліміти кожен банк встановлює самостійно. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть зняти в банкоматі не більше 40 тис. грн протягом 3 годин. Максимально допустима сума за добу становить 100 тис. грн.