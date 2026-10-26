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Ціни помітно переписали: скільки українці можуть отримати грошей за старі золоті сережки та ланцюжки

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
21
Скільки українці можуть отримати грошей за старі золоті прикраси
Золоті прикраси. Ілюстрація. Джерело: Pexels

Вартість грама золотого брухту (зокрема, зламаних прикрас, старих сережок, ланцюжків, хрестиків тощо) залежить від проби металу. Найдорожча – проба 999,9, грам виробу з якої, за даними НБУ, 23 жовтня коштував 5762,08 грн. Найдешевша – проба 333, грам якої оцінюється в 1918,97 грн. Водночас порівняно з початком жовтня ціни помітно знизилися: проба 999,9 подешевшала майже на 149 грн, а 333 – майже на 50 грн.

Про це повідомили у Нацбанку. Там зазначили: брухт виробів, виготовлених одночасно із золота та срібла (вміст останнього – до 70%), коштує 1781,94 грн за 1 грам (подешевшав майже на 50 грн).

Крім того, розповіли в регуляторі, вартість уживаних зубних протезів, що містять золото 900/750 проб, формується за ціною 4667,75 грн/грам. Це майже на 121 грн нижче, ніж було в середині вересня. Таку саму ціну встановлено для елементів знімних протезів зі сплаву ЗлПлСрМ (золота, платини, срібла та інших металів) 750-90-80 проб.

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В Україні подешевшали золоті прикраси

В Україні подешевшали золоті прикраси. Джерело: НБУ

Загалом же, зазначимо, золотим брухтом вважаються вироби або фрагменти із золота, що втратили товарний вигляд і продаються на переплавку. Серед іншого, такими є:

  • зламані прикраси;
  • старі ланцюжки, сережки, каблучки;
  • зубне золото;
  • технічні золоті деталі.

При цьому ключовим фактором при оцінці виступає проба металу, оскільки саме вона визначає вміст чистого золота у виробі. Також варто враховувати, що наявність вставок, каміння або сторонніх домішок може знижувати підсумкову суму виплати, оскільки перед переплавленням такі елементи видаляються. Тому під час продажу золотого брухту рекомендується заздалегідь уточнювати умови оцінки та порядок розрахунку.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас підвищення облікової ставки НБУ з 15,5% до 16% річних не призведе до автоматичного зростання прибутковості всіх депозитів. Адже кожен банк визначатиме умови – залежно від власної потреби в коштах, термінів залучення вкладів та ринкової ситуації.

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