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Ціни "обвалились": скільки українці можуть отримати грошей за старі золоті сережки та ланцюжки

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
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Скільки грошей українці можуть отримати за старі золоті ланцюжки та сережки
Скільки грошей українці можуть отримати за старі золоті ланцюжки та сережки. Джерело: Pixabay

Вартість грама золотого брухту (у тому числі зламаних прикрас, старих сережок, ланцюжків, хрестиків тощо) залежить від проби металу. Найдорожча – проба 999,9, грам виробу з якої, за даними НБУ на 2 жовтня, коштував 5910,88 грн. Найдешевша – проба 333, грам якої оцінюється в 1968,52 грн. При цьому порівняно з серединою вересня ціни помітно знизилися: 999,9-а проба здешевшала більш ніж на 233 грн, а 333-я – майже на 77 грн.

Про це повідомили в Нацбанку. Там зазначили: брухт виробів, виготовлених одночасно із золота та срібла (з вмістом останнього до 70%), коштує 1831,38 грн за 1 грам (здешевшав майже на 74 грн).

В Україні подешевшали золоті прикраси

В Україні подешевшали золоті прикраси. Джерело: НБУ

Крім того, повідомили в регуляторі, вартість вживаних зубних протезів, що містять золото 900/750 проби, формується за ціною 4788,29 грн/грам. Це майже на 189 грн нижче, ніж було в середині вересня. Така сама ціна встановлена для елементів знімних протезів зі сплаву ЗлПлСрМ (золота, платини, срібла та інших металів) 750-90-80 проби.

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Загалом же, зазначимо, золотим брухтом вважаються вироби або фрагменти із золота, що втратили товарний вигляд і продаються на переплавку. Серед іншого, такими є:

  • зламані прикраси;
  • старі ланцюжки, сережки, каблучки;
  • зубне золото;
  • технічні золоті деталі.

При цьому ключовим фактором при оцінці виступає проба металу, оскільки саме вона визначає вміст чистого золота у виробі. Також варто враховувати, що наявність вставок, каміння або сторонніх домішок може знижувати підсумкову суму виплати, оскільки перед переплавленням такі елементи видаляються. Тому під час продажу золотого брухту рекомендується заздалегідь уточнювати умови оцінки та порядок розрахунку.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці, які роками зберігають готівку, можуть мати долари та євро старих зразків – наприклад, 50 євро першої серії 2002 року або американські банкноти, випущені в 1996 році. Однак сам рік випуску не робить такі гроші недійсними навіть у 2026 році.

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