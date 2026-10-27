Ціна на популярний в Україні продукт стрімко зростає: скільки коштуватиме кілограм

В Україні свинина може подорожчати більш ніж на 10% через поширення африканської чуми свиней і скорочення поголів’я, тоді як курятина та яловичина, за прогнозом аграріїв, можуть додати в ціні до 10%. Наприкінці жовтня закупівельна вартість живих свиней може становити 72-73 грн/кг, але наступного року ціна може перевищити 100 грн/кг. Водночас, ціни на сало в українських супермаркетах становлять від 232 до 500 грн/кг.

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Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в коментарі медіа. За його словами, курятина та яловичина можуть додати в ціні до 10%, тоді як свинина дорожчатиме ще відчутніше.

Як змінюються ціни на м’ясо в Україні

За оцінкою Марчука, нинішні ціни на більшість видів м’яса вже наблизилися до рівня, за якого подальше подорожчання стримуватиметься купівельною спроможністю населення. Водночас це не означає, що вартість продукції залишатиметься незмінною: виробники й надалі стикаються з витратами на вирощування тварин, корми, електроенергію, логістику та переробку.

За словами експерта, курятина вже коштує близько 230 грн за кілограм, а яловичина – до 400 грн. Фактична вартість залежить від частини туші, виду продукції, магазину та регіону. У найближчій перспективі ці види м’яса можуть подорожчати ще до 10%.

На ціни впливатиме сукупність чинників – витрати підприємств, обсяги виробництва, попит і загальна ситуація на продовольчому ринку. Водночас, найбільш складна ситуація складається у свинарстві, де додатковим чинником ризику стало поширення африканської чуми свиней.

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Чому свинина може подорожчати більше ніж на 10%

Однією з головних загроз для українського свинарства залишається африканська чума свиней. Зазначається, що це небезпечне вірусне захворювання, яке вражає свиней і може призводити до значних втрат поголів’я. Воно не становить небезпеки для здоров’я людей, однак завдає серйозних збитків як промисловим фермам, так і приватним господарствам.

У разі виявлення захворювання можуть запроваджувати ветеринарні обмеження, а інфікованих тварин та поголів’я, щодо якого застосовуються відповідні протиепізоотичні заходи, вилучають і утилізують згідно з установленими правилами. М’ясо від інфікованих тварин не повинно потрапляти в легальний продаж.

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Такі заходи необхідні для стримування поширення хвороби, проте вони можуть скорочувати кількість свиней, доступних для виробництва м’яса. Якщо втрати охоплюють значну кількість господарств, пропозиція на ринку зменшується, а виробникам стає складніше відновлювати поголів’я.

Водночас, ситуація може відрізнятися залежно від регіону. Там, де фіксують спалахи захворювання, закупівельні ціни на живих свиней можуть тимчасово знижуватися через збільшення пропозиції. Проте в довгостроковій перспективі скорочення поголів’я створює протилежний ризик – нестачу тварин для переробки та подальше подорожчання сировини.

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Скільки коштуватимуть живі свині наприкінці жовтня

За прогнозом асоціації "М’ясна галузь", закупівельні ціни на живих свиней протягом тижня з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року можуть становити 72-73 грн за кілограм. Показник стосується саме живої ваги тварин, а не готової свинини на прилавках магазинів. Між закупівельною вартістю свиней і роздрібною ціною м’яса є суттєва різниця, адже до кінцевої вартості входять витрати на забій, обробку, переробку, транспортування та зберігання.

В асоціації також попереджають про ризики на наступний рік. Якщо скорочення поголів’я триватиме, український ринок може зіткнутися з дефіцитом свиней, а закупівельні ціни – зрости значно вище 100 грн за кілограм. Однак це прогноз, а не гарантований сценарій.

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Зростання закупівельних цін на живих свиней створює передумови для подорожчання свинини для споживачів. Проте роздрібні ціни не змінюються автоматично й не обов’язково зростають у тому самому співвідношенні, що й закупівельна вартість сировини.

На кінцеву ціну впливають витрати м’ясокомбінатів, торговельних мереж і перевізників, а також конкуренція між виробниками, наявність імпортної продукції та платоспроможність покупців. Тому навіть за суттєвого подорожчання живих свиней темпи зміни цін на різні частини свинини можуть відрізнятися.

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Виробники, які втратили частину поголів’я, також не можуть відновити його миттєво. Для вирощування нових тварин потрібні час, корми та кошти, а отже, наслідки нинішніх спалахів захворювання можуть позначатися на пропозиції м’яса протягом тривалого періоду. Поки що говорити про неминуче різке подорожчання всієї свинини зарано.

Ціни на сало в супермаркетах

Реальна ціна конкретного товару залежить від його виду, виробника та торговельної мережі. За даними моніторингу цін OBOZ.UA станом на 27 жовтня, середня вартість домашнього сала у великих магазинах становила близько 309 грн за кілограм. Зокрема:

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"АТБ" – 240,69 грн/кг;

"Auchan" – 549 грн/кг;

"Metro" – 232,20 грн/кг.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні тепличні помідори подорожчали на 10% за тиждень, а зростання цін триває вже третій тиждень поспіль. Станом на 25 жовтня виробники пропонували томати за 55-80 грн/кг, хоча в середньому вони все ще на 22% дешевші, ніж рік тому. Водночас, ціни в супермаркетах коливаються в районі 93 грн/кг.