Це мають знати всі українці, які роблять паспорт: в ДМС зробили важливе оголошення

Громадяни, які планували оформити паспорт України, знову можуть вільно це зробити. Технічні роботи, що тривали у інформаційно-телекомунікаційних системах Державної міграційної служби (ДМС), завершилися 5 жовтня.

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Про це повідомили самі міграційники на сторінці у Facebook. Це означає, що:

підрозділи ДМС та філії "Паспортного сервісу" всередині та за межами країни знову працюють у штатному режимі відповідно до графіків;

всередині та за межами країни знову працюють у штатному режимі відповідно до графіків; усі сервіси та послуги, надання яких було тимчасово призупинено на період проведення технічних робіт, знову доступні.

Втім, українці під дописом ще протягом декількох годин після оголошення скаржилися, що сайт установи досі не працював. В OBOZ.UA перевірили і підтвердили, що станом на 14:30 сайт ДМС і запис в електронну чергу функціонують, але користувачі все ж наголошують, що не всі послуги надаються – зокрема не вдається отримати витяг про місце прописки чи змінити місце прописки.

Що відомо про електронні черги

Усі записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними, зазначили в міграційній службі. Звернутися за послугою можна буде в інший зручний час – для цього не потрібно додатково реєструватися в електронній черзі.

Що передувало

Закордонні паспорти та ID-картки українцям не оформлювали з 28 вересня. Проблеми виникли через несправність обладнання оператора, який забезпечує функціонування каналів зв'язку.

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У результаті ДМС тимчасово втратила повноцінний доступ до частини систем, необхідних для надання паспортних послуг. Тобто про зміну правил отримання документів чи припинення їх оформлення на невизначений строк не йшлося.

Процедура оформлення паспортних документів передбачає роботу з державними інформаційними системами та перевірку даних заявника, тому відсутність стабільного доступу до відповідної інфраструктури фактично унеможливлює повноцінний прийом та опрацювання заяв.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям у 2026 році не потрібно обов'язково міняти чинні паспорти-книжечки на ID-картки, однак після досягнення 25 та 45 років нову фотографію необхідно вклеїти протягом місяця, інакше документ доведеться обмінювати. За користування недійсним паспортом уперше можуть винести попередження, а за повторне протягом року порушення – накласти штраф від 17 до 51 грн.