Українців, яким надали тимчасовий захист у Швейцарії, змушені місяцями жити у підземних укриттях цивільної оборони – фактично бункерах. Дехто з біженців не витримує таких скрутних умов і обирає спати на вулиці.

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Як повідомляє громадський мовник RTS, така ситуація склалася у кантоні Во. Кантональний центр прийому мігрантів (EVAM) розмістив сотні українських чоловіків у таких умовах через дефіцит житла.

Умови життя нагадують про війну в Україні

Низка організацій, зокрема Швейцарська рада у справах біженців (OSAR), наголошують, що підземні сховища цивільної оборони не пристосовані для проживання біженців. Попри це, EVAM розселив українців в двох бункерах, що розташовану у містах:

Кларанс (у трьох спільних "кімнатах" проживають майже 60 осіб) ;

(у трьох спільних "кімнатах" проживають ; Ешаллан (ще близько 50 осіб).

Обидва об’єкти призначені виключно для чоловіків. В EVAM запевняють, що статус перебування не є критерієм для поселення туди, а людей із проблемами здоров’я, несумісними з такими умовами, під землю не селять. Однак українці стверджують, що саме перебування в такому місці згубно позначається на їхньому самопочутті.

"Моє здоров’я сильно погіршилося. Мені дуже важко психологічно. Мені сняться кошмари, я знову переживаю сцени війни", – зізнається 40-річний Юрій Смірнов.

Він кілька місяців жив в укритті цивільної оборони в Кларансі, але через бруд, багатолюдність, нестачу світла та вентиляції він у підсумку вирішив спати на вулиці. Інші мешканці бункерів також скаржаться.

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"В укритті дуже гучно. Я не можу зосередитися на домашніх завданнях, проєктах, дипломі", – розповідає один з біженців, який є студентом-фізиком.

За офіційними даними EVAM, середня тривалість проживання в укриттях Кларанса та Ешаллана становить трохи менш як три місяці (граничний термін у принципі не має перевищувати шести місяців). Проте опитані журналістами мешканці стверджують, що живуть там від чотирьох до шести місяців.

Не ідеал, але іншого немає

Директор EVAM Еріх Дюрст визнав, що умови в бункерах далекі від ідеальних, але водночас послався на законодавство та критичну ситуацію на ринку житла. "Вони є прийнятними, оскільки саме так передбачено законом. Але закон передбачає, що це крайній захід, коли інших рішень більше немає", – каже посадовець.

Головні історії дня

Такі укриття використовуються в кантоні вже майже чотири роки. Загалом цієї осені EVAM забезпечує житлом 8906 українських біженців, з них:

5535 мешкають у квартирах;

мешкають у квартирах; 3371 – у центрах колективного розміщення;

– у центрах колективного розміщення; понад 200 – у приватних власників за програмою "Прийми мігранта";

– у приватних власників за програмою "Прийми мігранта"; трохи більше 1% українців проживають під землею.

Дюрст пов’язує дефіцит житла з низкою чинників:

зростанням кількості шукачів притулку;

завершенням термінів дії договорів оренди низки об'єктів;

бюджетними обмеженнями;

складністю пошуку будівель для колективного проживання, рівномірно розподілених по регіонах кантону.

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"Наразі ми шукаємо 400 місць на наступний рік", – зазначив чиновник і попередив, що в разі невдачі не виключається відкриття нових підземних укриттів.

Укриття у Швейцарії: коротка справка

Масове будівництво укриттів цивільної оборони у Швейцарії розгорнулося під час Холодної війни, починаючи з 1963 року. Саме тоді уряд ухвалив федеральний закон, який зобов'язав забезпечити захищеним місцем кожного мешканця країни на випадок ядерного удару.

Символом цього періоду став тунель Зонненберг у Люцерні, відкритий у 1976 році як найбільше у світі окреме цивільне бомбосховище. Він може вмістити одночасно 20 тис. осіб

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Станом на 2026 рік у Швейцарії налічується близько 370 тис. приватних та громадських укриттів – вони розраховані приблизно на 9 млн місць – це фактично все населення країни. Звичайно, це не означає, що у разі потреби кожній людині буде відведене місце в укритті, оскільки їхнє розміщення не завжди відповідає густоті населення.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Швейцарії готують суттєве спрощення умов для працевлаштованих іноземців із тимчасовим захистом (статус S), які зокрема зачеплять й українців, що знайшли в цій країні прихисток від війни. Зокрема їм хочуть дозволити змінювати кантон проживання без бюрократичних перешкод, а також запровадить низку інших важливих змін на ринку праці.