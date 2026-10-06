"Так далі тривати не може": біженців з України в країні ЄС хочуть залишити без виплат

Прем'єр-міністр Баварії і за сумісництвом лідер партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС) Маркус Зедер закликає позбавити молодих чоловіків з України, яким надано тимчасовий захист у Німеччині, соціальних виплат. Він вважає, що вони мають повернутися і відправитися на фронт.

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Про це Зедер заявив на своїй сторінці в X. "Ми беззастережно підтримуємо Україну. Однак молоді українські чоловіки не повинні отримувати соціальні виплати в Німеччині, якщо вони мають змогу захищати власну країну на батьківщині. Так далі тривати не може", – сказав Зедер.

Він вже не вперше робить такі заяви. Наприклад, у серпневому інтерв'ю телеканалу ZDF він сказав, що необхідно забезпечити, щоб "для всіх прибулих з України більше не було жодних надбавок", зазначивши, що це має поширюватися "не тільки на тих, хто приїде в майбутньому", а й на "всіх".

Він називає саме виплати причиною, чому в Німеччині "так мало українців працевлаштовано", незважаючи на їхній високий рівень освіти. У 2024 році одержувачам доходів – іноземним громадянам за програмою Bürgergeld було виплачено загалом 22,2 млрд євро, зокрема 6,3 млрд євро – українським біженцям.

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Депутат німецького Бундестагу від проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" Рене Шпрінгер також закликав виключити біженців із системи базової соціальної допомоги. Посилаючись нібито на дані Федерального агентства зайнятості, він оцінив розрахунковий рівень зайнятості українських біженців у 27,1%.

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Але у Федеральній службі зайнятості Німеччини спростували озвучені депутатом АдН дані. Там зазначили, що у Німеччині працевлаштовано близько 400 тис. українських біженців.

Таким чином, рівень зайнятості в цій національній групі сягає 39,7%. А без урахування тих, хто працює у так званому форматі minijob (зайнятість з обмеженим доходом або тривалістю праці, що звільняє від обов'язкових соціальних внесків), показник становить 34,4%.

Також OBOZ.UA повідомляв, що Німеччина почала отримувати дані про банківські рахунки українців, які проживають у країні та мають статус податкових резидентів. Податкові органи (Finanzamt) та соціальні служби дізнаються про наявність коштів в українських банках вже 30 вересня.

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