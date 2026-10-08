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Суд ЄС ухвалив важливе для біженців з України рішення: що важливо знати

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
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Ілюстрація - біженці з України
Суд ЄС ухвалив важливе рішення для біженців з України. Ілюстраційне зображення. Джерело: Freepik

Уряд Нідерландів зобов'язали розглянути 140 тис. заявок про надання притулку, подані українськими біженцями. Це вердикт створює критичне навантаження на і без того перевантажену імміграційну систему країни.

Як повідомляє DutchNews, відповідне рішення ухвалив Суд Європейського Союзу (ЄС) у Люксембурзі. Це може спричинити бюрократичний колапс в Нідерландах, оскільки державна система і без того перевантажена.

Деталі справи

Українці, які виїхали до Нідерландів після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, перебувають під дією Директиви ЄС про тимчасовий захист. Вона надає їм право на проживання, працевлаштування та медичну допомогу.

Але місцеве законодавство вимагає від біженців додатково подавати офіційні заяви на отримання притулку. Втім, Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND) заморожувала розгляд цих документів, оскільки статус тимчасового захисту повністю покривав їхні права.

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Але громадянина Китаю, який до повномасштабної війни проживав в Україні з дружиною-українкою та дитиною, подав позов до окружного суду Гааги з вимогою розглянути ці заяви. Суддя зобов'язав міністра у справах притулку ухвалити відповідне рішення і встановивши штраф – 100 євро за кожен день протермінування (загалом до 7500 євро).

Уряд Нідерландів намагався оскаржити це рішення, але програв у Суді ЄС. Там наголосили, що стандартна процедура розгляду заявок протягом 21 місяця застосовується і до осіб, які виїхали з України, навіть якщо вони є громадянами третіх країн або вже мають тимчасовий захист.

"Довгий час ми вирішували не розглядати заяви від українців через те, що вони вже були захищені, а також через їхню величезну кількість. Тепер суд чітко сказав, що ми повинні це зробити", – констатував міністр у справах притулку Нідерландів Барт ван ден Брінк.

Що буде далі

За даними Нідерландської ради з питань біженців (Vluchtelingenwerk), необхідність проходження стандартних процедур прохання про притулок додасть невизначеності українцям, для яких повернення на батьківщину наразі залишається небезпечним. Отже, як розглядатимуться заявки:

  • документи опрацьовуватимуть у зворотному порядку – починаючи з тих, хто нещодавно прибув до країни, а також із 5000 осіб, які вже перебувають у листку очікування;
  • європейські норми дозволяють розтягнути строки розгляду під час масового напливу заяв та віддати пріоритет вразливим категоріям (наприклад, сім'ям із дітьми).

Нідерланди залишаються однією з небагатьох країн Євросоюзу, де діє ця подвійна вимога, тоді як сам тимчасовий захист у ЄС діє до березня 2028 року з щорічним переглядом.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, уряд Чехії пропонує скоротити бюджетну підтримку україських біженців на 4 млрд крон, тобто приблизно на третину. Такі поправки правляча коаліція закладає до бюджету на 2027 рік з метою скорочення дефіциту.

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