Стосується всіх українців за кордоном: уряд запустив нову платформу для повернення додому

Україна офіційно запустила Мережу єдності, яка має допомогти громадянам за кордоном зберегти зв’язок з Батьківщиною та сприяти їхньому добровільному поверненню. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

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Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. Воно ж і координуватиме роботу мережі, тоді як її оператором стане держпідприємство "Агенція національної єдності".

"За кордоном працює велика кількість українських організацій, які щодня підтримують наших громадян та допомагають їм зберігати зв’язок з Україною. Важливо зробити такі ініціативи більш видимими, об’єднати ці зусилля та посилити взаємодію між організаціями й державою. Мережа єдності має зробити цю співпрацю системною, а для самих українців за кордоном – спростити доступ до перевіреної інформації, необхідної підтримки та можливостей для збереження зв’язку з Україною", – зазначив міністр Денис Улютін.

Мета Мережа єдності

Мережа єдності (Unity Network) – це система партнерської взаємодії, яка об’єднуватиме Центри єдності, організації-учасники Мережі, вебпортал і консультантів, які працюють з українцями за кордоном. Її створили для:

підтримки і збереження зв’язку українців за кордоном з Україною;

сприяння реалізації їхніх прав та інтересів, а також добровільному поверненню додому;

подальшої допомоги з реінтеграцією на старому або інтеграцією на новому місці проживання.

Як працюватиме нова мережа

Усі учасники Мережі єдності будуть представлені на спеціальному вебпорталі. Щоб українці за кордоном мали зручний доступ до перевіреної інформації про наявні організації, їхню діяльність та контакти, а також про доступні сервіси й активності.

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Нові учасники зможуть приєднатися, уклавши договір про використання бренду Мережі єдності на умовах публічної оферти. Повні умови участі будуть оприлюднені не пізніше ніж через два місяці після набрання постановою чинності.

Підготовка консультантів Мережі стане окремим напрямом – після спеціального навчання за єдиною програмою вони надаватимуть консультації громадянам за кордоном щодо:

можливостей в Україні;

добровільного повернення;

доступу до державних послуг;

працевлаштування;

професійного розвитку.

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