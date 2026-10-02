Стосується всіх, хто оформлює паспорти України за кордоном: що важливо знати

Українські та закордонні філії державного підприємства "Документ" не змогли відновити прийом заявок на виготовлення нових документів. Попри те, що станом на 2 жовтня технічні роботи все ще тривають, готові документи забрати можна, хоча для чоловіків за кордоном висувають додаткові вимоги.

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Про це повідомили у Державній міграційній службі (ДМС). Обмеження функцій підприємства пов’язано із технічними роботами в реєстрах та інформаційних системам установи.

Поточна ситуація з послугами

Оформлення нових паспортів

Подача документів на закордонні паспорти та ID-картки повністю призупинена у всіх відділеннях – за кордоном і в Україні.

Перенесення черги

Усі реєстрації в електронній черзі, що пропали через технічні проблеми, обіцяють автоматично перенести на найближчий доступний час одразу після запуску баз даних.

Що важливо знати чоловікам призовного віку за кордоном: видача виготовлених паспортних документів, здійснюється за умови наявності чинного військово-облікового документа (відображення відповідних даних у «Резерв+»).

В ДМС обіцяли відновити сервіси 2 жовтня, але коли це точно станеться – повідомлять додатково.

Що передувало

Закордонні паспорти та ID-картки українцям не оформлюють з 28 вересня. Проблеми виникли через несправність обладнання оператора, який забезпечує функціонування каналів зв'язку. У результаті ДМС тимчасово втратила повноцінний доступ до частини систем, необхідних для надання паспортних послуг.

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Втім, про про зміну правил отримання документів чи припинення їх оформлення на невизначений строк не йдеться. Процедура оформлення паспортних документів передбачає роботу з державними інформаційними системами та перевірку даних заявника, тому відсутність стабільного доступу до відповідної інфраструктури фактично унеможливлює повноцінний прийом та опрацювання заяв.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям у 2026 році не потрібно обов'язково міняти чинні паспорти-книжечки на ID-картки, однак після досягнення 25 та 45 років нову фотографію необхідно вклеїти протягом місяця, інакше документ доведеться обмінювати. За користування недійсним паспортом уперше можуть винести попередження, а за повторне протягом року порушення – накласти штраф від 17 до 51 грн.