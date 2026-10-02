Стосується всіх, хто оформлює паспорти України за кордоном: що важливо знати

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги націй29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги наційШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУІлюстрація - жінка за кермом автоУкраїнці масово купують машини "за 1 гривню": яка схема краде в бюджету мільярдиПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірмНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірм, після чого переписували їх на узбеків: усі подробиціІлюстрація - міська архітектураНа заході України почався ажіотаж із квартирами: попит злетів у 5 разів, а нерухомості меншаєУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачують

Стосується всіх, хто оформлює паспорти України за кордоном: що важливо знати

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 7,6 т.
Паспорти України не оформлюють вже 5 днів
Паспорти України не оформлюють вже 5 днів. Джерело: Freepik

Українські та закордонні філії державного підприємства "Документ" не змогли відновити прийом заявок на виготовлення нових документів. Попри те, що станом на 2 жовтня технічні роботи все ще тривають, готові документи забрати можна, хоча для чоловіків за кордоном висувають додаткові вимоги.

Про це повідомили у Державній міграційній службі (ДМС). Обмеження функцій підприємства пов’язано із технічними роботами в реєстрах та інформаційних системам установи.

Поточна ситуація з послугами

  • Оформлення нових паспортів

Подача документів на закордонні паспорти та ID-картки повністю призупинена у всіх відділеннях – за кордоном і в Україні.

  • Перенесення черги

Усі реєстрації в електронній черзі, що пропали через технічні проблеми, обіцяють автоматично перенести на найближчий доступний час одразу після запуску баз даних.

Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 1,4 т.
Деякі сервіси Мінсоцполітики відключать на 2 дні: чи зупинять українцям виплати
icon 1,4 т.
Деякі сервіси Мінсоцполітики відключать на 2 дні: чи зупинять українцям виплати
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 948
Гроші з банківського рахунку можуть несподівано "зникнути": що зміниться для українців із 23 жовтня
icon 948
Гроші з банківського рахунку можуть несподівано "зникнути": що зміниться для українців із 23 жовтня
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 7,6 т.
Десятки тисяч українських біженців вирішили залишитися в країні ЄС: які вимоги
icon 7,6 т.
Десятки тисяч українських біженців вирішили залишитися в країні ЄС: які вимоги

Що важливо знати чоловікам призовного віку за кордоном: видача виготовлених паспортних документів, здійснюється за умови наявності чинного військово-облікового документа (відображення відповідних даних у «Резерв+»).

В ДМС обіцяли відновити сервіси 2 жовтня, але коли це точно станеться – повідомлять додатково.

Що передувало

Закордонні паспорти та ID-картки українцям не оформлюють з 28 вересня. Проблеми виникли через несправність обладнання оператора, який забезпечує функціонування каналів зв'язку. У результаті ДМС тимчасово втратила повноцінний доступ до частини систем, необхідних для надання паспортних послуг.

Втім, про про зміну правил отримання документів чи припинення їх оформлення на невизначений строк не йдеться. Процедура оформлення паспортних документів передбачає роботу з державними інформаційними системами та перевірку даних заявника, тому відсутність стабільного доступу до відповідної інфраструктури фактично унеможливлює повноцінний прийом та опрацювання заяв.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям у 2026 році не потрібно обов'язково міняти чинні паспорти-книжечки на ID-картки, однак після досягнення 25 та 45 років нову фотографію необхідно вклеїти протягом місяця, інакше документ доведеться обмінювати. За користування недійсним паспортом уперше можуть винести попередження, а за повторне протягом року порушення – накласти штраф від 17 до 51 грн.

Схожі теми
біженціпаспортID-карткаДержавна міграційна служба України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись