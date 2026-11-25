У Польщі почастішали випадки відмов українцям у наданні номера PESEL зі статусом UKR. Попри заявлений намір скористатися тимчасовим захистом, прикордонники реєстрували іншу мету в'їзду, що унеможливлювало оформлення документу, необхідного для оформлення тимчасового захисту та всіх пов'язаних із ним прав.

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Про це повідомили в офісі Уповноваженого з прав людини (RPO) Польщі Сильвії Грегорчик-Абраам. Вона закликала Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі усунути проблеми, які виникають під час оформлення тимчасового захисту.

"До Бюро уповноваженого з прав людини й надалі надходять численні скарги громадян України, які вказують, що під час перетину кордону вони задекларували намір скористатися тимчасовим захистом у Польщі, однак під час подання заяви в органи гміни з’ясовувалося, що їхній в’їзд був зафіксований як туристичний або класифікований в інший спосіб, який унеможливлює отримання номера PESEL зі статусом UKR", – каже омбудсменка.

На що ще скаржаться біженці

Вона зазначила, що українці також повідомляють і про інші проблеми під час перетину кордону:

їм не пояснювали, наскільки важливою є реєстрація конкретної мети в'їзду для подальшого оформлення статусу;

для подальшого оформлення статусу; вони не отримували підтвердження записів , внесених Прикордонною службою Польщі;

, внесених Прикордонною службою Польщі; не мали дієвого способу перевірити, чи правильно зареєстровано їхній в'їзд.

Крім того, до омбудсмена надходять звернення від українців, яким після 11 серпня цього року заднім числом анулювали тимчасовий захист. При цьому, за словами заявників, їх не повідомляли про такі рішення та не пояснювали причин скасування статусу.

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Окремі питання виникають і під час розгляду заяв про виправлення помилок у реєстрації мети в'їзду – ця процедура може тривати кілька тижнів, тоді як строк підтвердження права на тимчасовий захист продовжує спливати. Через це люди ризикують втратити можливість отримати статус UKR, навіть якщо вчасно звернулися для виправлення помилки.

Що пропонують

Сильвія Грегорчик-Абраам звернула увагу на те, що чинні норми прямо не встановлюють залежності між отриманням номера PESEL зі статусом UKR та реєстрацією мети в'їзду як "евакуація/тимчасовий захист". Водночас тимчасовий захист для громадян України на рівні Європейського Союзу продовжено до 4 березня 2027 року без запровадження додаткових умов його дії.

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У зв'язку з цим омбудсменка просить Міністерство внутрішніх справ та адміністрації проаналізувати чинне законодавство та практику роботи органів, відповідальних за надання тимчасового захисту. Також відомство закликають розглянути можливість внесення змін, які допоможуть усунути виявлені проблеми та забезпечити українцям зрозумілу інформацію про їхні права.

Крім того, омбудсменка запропонувала провести робочу зустріч двох відомств, аби обговорити спірні питання застосування законодавства щодо статусу UKR і з'ясувати причини розбіжностей у практиці оформлення тимчасового захисту.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Польщі проходять масштабні перевірки легальності перебування та працевлаштування іноземців – зокрема українців. Так, Прикордонна служба перевіряє іноземців, які порушують правила перебування або працюють без відповідних документів, а на порушників може очікувати видворення з країни.