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Стосується кожного українця в ЄС: банки можуть почати нові жорсткі перевірки

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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Ілюстрація - жінка загорнута в прапор України
В ЄС хочуть перевірити рахунки кожного українця. Ілюстраційне зображення. Джерело: Unsplash

На громадян України, що перебувають у країнах Європейського Союзу (ЄС) та користуються послугами місцевих банків, чекатимуть нові, жорсткіші перевірки. Зокрема фінустанови фіксуватимуть всі їхні паспорти, а також відслідковуватимуть криптогаманці.

Про майбутні новації повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу"). За її словами, Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA) вже підготував і передав на затвердження Єврокомісії відповідний проєкт єдиних технічних стандартів.

"Для українців із рахунками в ЄС це означатиме однакові вимоги до перевірки особи та клієнтських даних у всіх 27 країнах. Зміни також матимуть значення для українських банків у складі європейських груп через групові процедури фінмоніторингу", – зазначає спікерка.

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Ключові зміни для українців

В ЄС хочуть замість різних національних процедур окремих країн запровадити наскрізний алгоритм верифікації кожного клієнта банків. Відповідні правила поширюватимуться і на громадян України:

  • якщо ви маєте кілька громадянств (наприклад, України та іншої країни), банк буде зобов’язаний зафіксувати всі наявні паспорти та офіційно підтвердити щонайменше один із них;
  • прізвища та ім'я можуть почати перевіряти не лише у латинській транслітерації, а й в оригінально му алфавіті (тобто кирилицею);
  • також банки моніторитимуть псевдоніми та прив'язані криптогаманці, а перевірки проводитимуть повторно після кожного оновлення санкційних списків;
  • якщо для онлайн-сервісів або додаткових платіжних інструментів ви використовуєте віртуальний номер рахунку, банк вимагатиме чітко ідентифікувати його власника та прив'язку до основного банку.

До чого готуватися

Оновлені правила стануть обов’язковими для виконання фінансовими установами через шість місяців після офіційного набрання чинності актом Єврокомісії. Але масового або одномоментного блокування карт після ухвалення документа Єврокомісією не відбудеться.

"Застосовуватимуть нові вимоги через шість місяців після набрання чинності, а дані чинних клієнтів оновлюватимуть поступово, з урахуванням рівня ризику", – наголосила Василевська-Смаглюк.

Водночас вона радить українцям у ЄС бути готовими до додаткових запитів від банків щодо підтвердження персональних даних, статусу перебування та джерел походження коштів.

Як повідомляв OBOZ.UA, один з лідерів ультраправої партії "Конфедерація польської корони" Кшиштоф Босак закликав обмежити право громадян України на купівлю нерухомості в його країні. Таким чином віцеспікер польського Сейму хоче зупинити зростання цін на ринку житла.

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