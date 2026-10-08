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Стосується кожного біженця з України в Німеччині: що зміниться з 9 жовтня

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Ілюстрація - українки з прапорами та у вінках
Німеччина продовжила тимчасовий захист українців до 2028 року. Ілюстраційне зображення. Джерело: Pexels/Derek French

Уряд Німеччини офіційно продовжив термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на рік – до 4 березня 2028 року. Водночас, спеціальний режим не поширюватиметься на військовозобов’язаних громадян, що в’їдуть до країни, починаючи з 9 жовтня.

Відповідне рішення ухвалило Федеральне міністерство внутрішніх справ країни. Необхідні зміни вже внесли до постанови про перехідний порядок перебування громадян України і 8 жовтня опублікували в урядовому віснику Німеччини (Bundesgesetzblatt).

Що вирішили в уряді Німеччини

Нова постанова набирає чинності наступного дня після оприлюднення. Вона закріплює юридичний статус перебування українців, які шукають прихисток від війни на території ФРН, на додатковий період.

Основні положення нормативного акта

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  • Перехідні правила перебування громадян України продовжено до 4 березня 2028 року.
  • Спеціальний режим тимчасового захисту не поширюватиметься на громадян, які в'їжджатимуть до Німеччини починаючи з 9 жовтня 2026 року та підпадають під категорію військовозобов'язаних згідно з чинним законодавством України.

Оновлені правила спрямовані на нормалізацію правового статусу більшості біженців у Німеччині із урахуванням останніх змін у законодавчих нормах обох країн.

Що передувало

5 серпня набуло чинності імплементаційне рішення Ради ЄС продовжити тимчасовий захист для українських біженців в Євросоюзі ще на один рікдо 4 березня 2028 року. Термін дії статусу буде продовжено автоматично, або ж заявку для цього треба буде подавати персонально – залежно від внутрішніх правил країн, что прийняли українців.

Водночас, військовозобов'язаним українцям, які подають заявки на тимчасовий захист після набрання чинності нових правил, припинили автоматично надавати захист.. Для цього їм треба підтвердити виконання своїх військових обов'язків відповідно до законодавства України, надавша один з двох документів:

  • закордонний паспорт зі штампом про законний перетин державного кордону України;
  • офіційний документ (у паперовій або електронній формі, зокрема через застосунок "Резерв+"), що засвідчує виконання військового обов'язку або звільнення від нього.

Найбільше зміни вплинули на чоловіків призовного віку – 25-60 років, але стосуються вони також жінок і осіб у віці 18-25 років. Водночас українці, які вже мають оформлений тимчасовий захист у ЄС (загалом їх понад 4 млн осіб), збережуть його без необхідності додаткових перевірок.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Фінляндії готують масштабне скорочення мережі центрів прийому українських біженців – до початку 2027 року їх кількість планують зменшити орієнтовно удвічі. Через скорочення потоку 9 з 45 установ, що функціонували на початку року, вже припинили діяльність і на черзі – ще 7.

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