У Німеччині колишній адміністративний комплекс автомобільного концерну BMW тимчасово переобладнали під житло для біженців (першочергово – українців). Мешканців поселять у окремих та сімейних кімнатах, але душові облаштують на прилеглій парковці.

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Комплекс відкриють на півночі Мюнхена 16 грудня. Як повідомляє Süddeutsche Zeitung, місто уклало договір оренди на п'ять років, аби впоратися з постійним напливом людей, які потребують прихистку.

Чому біженців поселять саме тут

За даними міської влади, у Мюнхені щомісяця реєструють 200 новоприбулих біженців, які потребують житла. Водночас кількість доступних місць у тимчасових центрах постійно скорочується – лише цьогоріч в місті ліквідували близько 1600 місць для проживання.

З огляду на це, міська влада вирішила використати частину колишнього офісного комплексу BMW, який звільнили на початку 2025 року. Його планували знести, щоб побудувати новий квартал з офісами, готелем і магазинами, але на тлі ринкових змін та перегляду відсоткових ставок проєкт скасували.

Знайти орендарів, готових використовувати всю будівлю, також виявилося складно. Тому міська влада орендувала приблизно третину комплексу, а для решти приміщень продовжують шукати комерційних користувачів.

Як облаштували колишні офіси BMW

У приміщеннях створили спальні зони, відокремлені дерев'яними перегородками. Але кімнати виявилися не повністю ізольованими, оскільки частина стін має висоту лише 1,6 метра. Крім того, у будівлі передбачено:

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окремі "кімнати" для однієї людини та сімей;

спільні кухні;

майданчики для ігор і занять спортом.

Водночас душові було облаштовано в спеціальних контейнерах на парковці біля будівлі.

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Точну вартість оренди приміщення або витрати на їхнє переобладнання міська влада поки не розголошувала.. Раніше весь офісний комплекс пропонували орендувати за 12,50 євро за квадратний метр на місяць.

Цікаво, що наприкінці 2027 року у Мюнхені планують відкрити ще один центр для 600 біженців, на який хочуть переобладнати інший адміністративний комплекс BMW. Проєкт розкритикували місцеві жителі – вони невдоволені масштабом центру та побоюються додаткового навантаження місцеву соціальну інфраструктуру – перед усім, школи й дитячі садки

Також OBOZ.UA повідомляв, що близько 100 українців, яким надали тимчасовий захист у Швейцарії, поселили в укриття цивільної оборони – фактично підземні бункери. Дехто з біженців не витримує таких скрутних умов і обирає спати на вулиці.