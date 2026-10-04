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Стару гривню можна продати майже за 40 тисяч: який вигляд має дорога українська монета

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
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Стару гривню можна продати майже за 40 тисяч
Стару гривню можна продати майже за 40 тисяч. Джерело: olx.ua

Українці можуть заробити великі гроші, продавши деякі 1-гривневі монети. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони високо цінуються серед колекціонерів – настільки, що за них можуть "відвалити" тисячі гривень.

Такою ціною монетою, наприклад, є 1 грн 1992 року різновиду 1.1ААг. За даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки", за неї можуть заплатити від 12 000 до 37 000 грн. Впізнати ж цю монету можна за гладким гуртом без напису.

"На монетах номіналом 1 грн 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Усе це тому, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше фахівці монетного двору експериментували з нанесенням написів", – зазначають фахівці.

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Українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі 1-гривневі монети

Українці можуть заробити великі гроші, продавши деякі 1-гривневі монети. Джерело: "Монети-ягідки"

А за 1 грн 2001 року різновиду 1АДг можна виручити до 5 000 грн. Особливість цієї монети в тому, що у неї гладкий гурт без написів.

"Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підробляють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті в дешевшій гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 г, діаметр 26 мм", – попереджають фахівці.

Таку 1 гривню можна дорого продати

Таку 1 гривню можна дорого продати. Джерело: "Монети-ягідки"

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Нацбанк продає інвестиційну монету номіналом 1 грн. Вона називається "Архістратиг Михаїл" і викарбувана зі срібла

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