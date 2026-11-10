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Сотням біженців з України уріжуть виплати у країні Європи: кого зачепить

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
4,2 т.
Ілюстрація - жінка з прапором України
Один з кантонів Швейцарії переписує правила виплат біженцям з України. Джерело: Freepik

У швейцарському кантоні Граубюнден планують "заморозити" соціальні виплати біженцям з України на чинному рівні після того, як вони змінять тимчасовий статус S на посвідку на проживання (категорія B)

Про це повідомили на сайті кантонального уряду, який вже ухвалив відповідний проєкт змін до Закону про підтримку нужденних. Урядову пропозицію винесуть на розгляд парламенту кантону Граубюнден під час грудневої сесії, а набути чинності він має 1 березня 2027 року.

Рівність чи вдавана рівність

Українським біженцям надається у Швейцарії статус S (аналог тимчасового захисту в Євросоюзі). Місцеве законодавство передбачає його автоматичну заміну на дозвіл на проживання (категорія В) після 5 років законного проживання.  Для декого цей термін минає 1 березня 2027 року.

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Соціальна допомога, яка виплачується особам зі статусом S, на 20% нижча за суму, яку отримує місцеве населення. Чинне законодавство передбачає виплату соцдопомоги особам з категорії B на рівні з місцевим населенням.

Але уряд пропонує зафіксувати цей показник на тому самому рівні, який діяв протягом перших п'яти років, незалежно від наявності у особи категорії B. Раніше аналогічне рішення ухвалили у катоні Цюрих.

"Особи з посвідкою на проживання повинні отримувати таку ж фінансову підтримку, як і особи без посвідки на проживання", – наголосив очільник Департаменту економіки та соціальних справ Маркус Кадуфф.

В уряді наголошують, що розмір базової потреби, що надається особам зі статусом S для покриття повсякденних витрат, на 20% нижчий за той, що отримують місцеві. Втім, навіть цей рівень допомоги відповідає рекомендаціям Швейцарської конференції соціального забезпечення (SKOS), проте

Чому обмежуть виплати

Це рішення частково зумовлене тим, що федеральний уряд Швейцарії в межах пакету економії на 2027 рік скоротив власні дотації на покриття витрат на соціальну допомогу в секторі надання притулку. Тепер різницю мають покривати кантони та місцеві муніципалітети

Загалом у 2027 році законодавчі зміни зачеплять близько 960 осіб, з яких близько 640 отримують фінансову підтримку. Без внесення змін муніципалітети витратили б на виплати близько 5,4 млн швейцарських франків ($6,5 млн), тоді як збереження зниженої на 20% ставки дозволить зменшити ці витрати до 4,8 млн франків.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Швейцарії готують суттєве спрощення умов для працевлаштованих іноземців із тимчасовим захистом (статус S), які зокрема зачеплять й українців, що знайшли в цій країні прихисток від війни. Зокрема їм хочуть дозволити змінювати кантон проживання без бюрократичних перешкод, а також запровадить низку інших важливих змін на ринку праці.

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