Скільки коштують дрова у листопаді 2026 року: попит в Україні злетів майже на 60%

У листопаді 2026 року ціни на дрова залежать від регіону та породи деревини, на Рівненщині сосна й осика коштують близько 1200 грн за кубометр, береза – близько 1000 грн, а дуб – 1900 грн, тоді як середня ціна реалізації на складах ДП "Ліси України" становить 1380 грн з податком на додану вартість (ПДВ). Через зростання попиту українцям варто заздалегідь замовляти паливну деревину, порівнювати повну вартість із доставкою та купувати її через офіційні лісництва або перевірені канали, щоб не переплатити й не стати жертвою шахраїв.

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OBOZ.UA дослідив, скільки коштують дрова в Україні у листопаді 2026 року, проаналізувавши актуальні ціни на паливну деревину в регіонах та дані ДП "Ліси України". Також з'ясували, які породи найдешевші, скільки доведеться доплатити за доставку та де українцям безпечно замовити дрова на зиму.

Скільки коштує кубометр дров у листопаді 2026 року

Вартість паливної деревини відрізняється залежно від породи. Тверді листяні дерева зазвичай дорожчі, адже мають вищу щільність і довше горять.

Сосна та осика належать до доступніших варіантів, тоді як дуб традиційно коштує більше. За наведеними даними лісівників, на Рівненщині у листопаді 2026 року діють такі ціни:

Порода деревини Вартість за кубометр Сосна 1200 грн Береза близько 1000 грн Дуб звичайний 1900 грн Осика 1200 грн Граб 15 000 грн

Ціни вказані з урахуванням ПДВ, однак доставка оплачується окремо. Перед оформленням замовлення покупцям варто уточнити актуальну вартість у конкретному лісництві, а також перевірити, чи йдеться про щільний кубометр деревини або інший спосіб обліку обсягу.

Окремо варто звернути увагу на зазначену ціну граба – 15 000 грн за кубометр. Вона суттєво відрізняється від вартості інших порід у переліку, тому цей показник доцільно додатково перевірити безпосередньо у продавця перед покупкою.

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Скільки коштують дрова в різних регіонах України

Єдиної ціни на паливну деревину для всієї країни немає. На кінцеву вартість впливають запаси лісових ресурсів у конкретній місцевості, порода дерева, витрати на заготівлю та логістику.

За даними ДП "Ліси України", станом на 9 листопада 2026 року середня реалізаційна ціна дров на верхньому складі становила 1380 грн за кубометр із ПДВ, це середній показник без доставки, а не фіксований тариф для кожної області. Ціни залежать і від групи деревини:

перша група – твердолистяні породи від 1250 до 1700 грн за кубометр із ПДВ;

друга група – сосна та вільха від 970 до 1280 грн за кубометр;

третя група – ялина, ялиця та м'яколистяні породи від 850 до 1200 грн за кубометр.

Головні історії дня

Найнижчі ціни, за інформацією підприємства, пропонують у ресурсних лісництвах Карпатського регіону та Полісся. Це пояснюється доступністю деревини та меншими витратами на її транспортування до місцевих покупців.

Водночас, у різних областях навіть однакова порода може коштувати по-різному. Тому перед замовленням доцільно порівняти пропозиції кількох лісництв, особливо якщо покупець має можливість самостійно організувати вивезення.

Чому дрова подорожчали у 2026 році

На Рівненщині вартість паливної деревини протягом 2026 року зросла приблизно на 20% порівняно з попереднім роком. Зокрема, ціна кубометра сосни підвищувалася двічі, спочатку з 930 до 1032 грн, а згодом – до 1182 грн. Одночасно, суттєво збільшився попит на дрова.

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За десять місяців 2025 року в області реалізували понад 38 тис. кубометрів паливної деревини, тоді як за аналогічний період 2026-го – вже 66 тис. кубометрів. Зростання потреби в дровах пов'язане з підготовкою домогосподарств до холодів, а також необхідністю мати альтернативне джерело опалення. Особливо це актуально для громад, які не мають централізованого газопостачання або використовують твердопаливні котли та печі.

Загалом по Україні попит також залишається високим. За даними ДП "Ліси України", із початку 2026 року підприємство реалізувало 2,8 млн кубометрів паливних дров для населення та соціальної сфери. Зазначається, що це майже на 60% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було продано 1,6 млн кубометрів.

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У середньому підприємство відвантажує понад 320 тис. кубометрів дров на місяць. Пік продажів припав на вересень – тоді реалізували майже 350 тис. кубометрів. Серед областей, де населення найактивніше запасається деревиною, називають Рівненську, Черкаську, Закарпатську, Житомирську та Чернівецьку.

Які дрова найчастіше купують українці

За інформацією ДП "Ліси України", близько 71% усіх продажів паливної деревини припадає на твердолистяні породи. Такий вибір пояснюється їхніми властивостями, вони мають високу щільність, довше горять і дають більше тепла порівняно з багатьма м'яколистяними породами.

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Серед популярних варіантів для опалення – дуб, граб, ясен та інші тверді породи. Їх часто обирають для опалення будинків упродовж холодного сезону, адже такі дрова довше підтримують жар. Водночас сосна, осика та інші доступніші породи також мають попит.

Вони можуть бути зручним варіантом для розпалювання або використання в поєднанні з твердолистяною деревиною. Однак, під час купівлі важливо враховувати не лише породу, а й вологість. Сира деревина горить гірше, виділяє менше корисного тепла та може спричиняти інтенсивніше утворення диму. Тому навіть недорогі дрова не завжди виявляються вигідною покупкою, якщо вони недостатньо висушені.

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Де купити дрова у 2026 році

Придбати паливну деревину можна безпосередньо в лісництвах і надлісництвах ДП "Ліси України", а також через офіційний онлайн-магазин ДроваЄ. Для оформлення онлайн-замовлення потрібно авторизуватися через ID.GOV.UA, обрати постачальника, породу та необхідну кількість деревини, зазначити адресу доставки й підтвердити заявку.

Також можна звернутися безпосередньо до лісництва. У такому разі процедура передбачає декілька кроків:

подати та підписати заяву на придбання дров;

дочекатися внесення даних до системи електронного обліку деревини та отримати платіжні реквізити;

оплатити замовлення через онлайн-банкінг, у банку або через термінал у лісництві;

узгодити з представниками підприємства час і місце вивезення деревини.

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Скільки доведеться заплатити за доставку дров

Ціна за кубометр на складі – не остаточна сума, яку доведеться витратити покупцеві. Якщо людина не має власного транспорту, до вартості деревини потрібно додати перевезення до будинку. Розмір витрат залежить від відстані, обсягу замовлення, вантажності автомобіля та умов доставки.

Тому навіть за однакової ціни на дрова два покупці можуть заплатити різні суми, якщо проживають на різній відстані від складу. Наприклад, якщо орієнтуватися на середню реалізаційну ціну ДП "Ліси України" у 1380 грн за кубометр, до неї потрібно додати оплату транспортування.

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У випадку купівлі готових колотих дров загальна сума може бути ще вищою, адже їхня підготовка потребує додаткової роботи. Перед оформленням замовлення варто уточнити:

чи включено завантаження у вартість;

скільки коштуватиме доставка до конкретної адреси;

чи потрібно окремо оплачувати розвантаження;

у якому вигляді привезуть деревину – колодами чи вже розколотими полінами;

який фактичний обсяг дров отримає покупець.

Так можна заздалегідь розрахувати повну вартість і порівняти пропозиції різних продавців. Орієнтуватися лише на найнижчу ціну за кубометр не варто, адже додаткові послуги можуть суттєво змінити остаточний рахунок.

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Як не натрапити на шахраїв під час купівлі дров

Зі збільшенням попиту на паливну деревину зростає і ризик натрапити на недобросовісних продавців. Особливо уважними варто бути під час пошуку дров у соціальних мережах, місцевих групах та на сайтах оголошень. Підозру мають викликати пропозиції з цінами, які помітно нижчі за середні, вимоги терміново переказати гроші та відмова надати інформацію про походження деревини.

Шахраї можуть просити повну передоплату на особисту банківську картку, обіцяючи зарезервувати товар або поставити покупця в чергу на доставку. Щоб зменшити ризик втратити гроші, варто дотримуватися кількох правил:

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купувати деревину через офіційні лісництва або перевірених продавців;

перевіряти контакти постачальника на офіційному сайті підприємства;

не переказувати передоплату незнайомим людям на особисті картки;

вимагати підтвердження замовлення та оплати;

заздалегідь узгоджувати кількість деревини, її породу та вартість доставки.

Якщо покупець планує придбати дрова через державне підприємство, безпечніше самостійно знайти контакти відповідного лісництва й уточнити всі умови. Не варто довіряти повідомленням із невідомих номерів, навіть якщо автор оголошення використовує назву державної установи.

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Чи вистачить дров до кінця 2026 року

У ДП "Ліси України" очікують, що за підсумками 2026 року реалізація паливної деревини перевищить 3 млн кубометрів. Станом на 9 листопада підприємство вже повідомляло про продаж 2,8 млн кубометрів для населення та соціальної сфери, а середньомісячний обсяг відвантажень перевищував 320 тис. кубометрів.

Водночас, високий загальний обсяг продажів не гарантує, що в кожному лісництві постійно буде потрібна кількість конкретної породи. Найбільший попит традиційно припадає на період активної підготовки до холодів, тому окремі позиції можуть швидко розкуповувати.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть подати заявку на житлову субсидію, призначену на придбання дров. Максимальний розмір виплати – 9 205 грн, чого має вистачити на 2 тонни палива. Втім, субсидія призначена лише тим, чий дохід не покриває витрат на опалення. Тобто право на таку допомогу мають не всі.