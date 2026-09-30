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Штрафи за швидкість не підвищили: скільки потрібно платити водіям у 2026 році

Ксенія Капустинська
Ксенія Капустинська
Time to read3 хв
icon 844
Ілюстрація - жінка за кермом авто
Штрафи за перевищення швидкості так і не змінили в 2026 році. Ілюстрація
Джерело: Freepik

В Україні поки не підвищуватимуть штрафи за перевищення швидкості, адже у парламенті не набралось достатньо голосів за законопроєкт, який посилював відповідальність водіїв. Тож у 2026 році продовжать діяти чинні розміри: 340 грн за перевищення більш як на 20 км/год і 1700 грн за перевищення більш як на 50 км/год.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Провалений законопроєкт №15348 передбачав багатократне підвищення штрафів. Відтак, водії й надалі можуть фактично безкарно наражати на небезпеку і себе, і оточуючих.

Які штрафи за перевищення швидкості діють в Україні

Сума залежить від того, наскільки водій перевищив установлену швидкість:

  • 340 грн – за перевищення більш як на 20 км/год;
  • 1700 грн – за перевищення більш як на 50 км/год.

Ці штрафи передбачає стаття 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Патрульна поліція підтверджує, що у 2026 році вони залишаються чинними.

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Водночас відповідальність настає не за будь-яке перевищення швидкості. Йдеться саме про перевищення встановленого обмеження більш як на 20 км/год.

Наприклад, якщо на певній ділянці дозволено їхати зі швидкістю 50 км/год, саме перевищення на 20 км/год не є підставою для такого штрафу. Під час автоматичної фіксації також враховують допустиму похибку приладу.

Мізерний штраф можна заплатити ще й вдвічі дешевше

При оплаті штрафу за порушення, які зафіксувала камера, водій може скористатися 50-відсотковою знижкою. Якщо сплатити штраф у встановлений пільговий строк:

  • замість 340 грн можна заплатити 170 грн;
  • замість 1700 грн – 850 грн.

Патрульна поліція зазначає: щоб отримати знижку, штраф потрібно сплатити протягом 10 днів. Загалом же на оплату дається 30 днів після набрання постановою про нарахування законної сили.

Інформація про порушення, які зафіксували автоматично надходить у застосунок Дія. У ньому можна переглянути дані про штраф, фото та відео порушення. Перевірити штрафи можна також через вебпортал МВС, Кабінет водія та відповідні сервіси для перевірки штрафів ПДР. 

Система автоматичної фіксації контролює, зокрема, дотримання встановлених обмежень швидкості. Патрульна поліція повідомляла, що станом на 2025 рік в Україні працювали 340 приладів контролю у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками.

Яка швидкість дозволена в Україні

У населених пунктах базове обмеження становить 50 км/год. На окремих ділянках дорожні знаки можуть установлювати інший режим руху.

За межами населених пунктів загальна дозволена швидкість становить 90 км/год, на дорогах із розділювальною смугою – 110 км/год, а на автомагістралях – 130 км/год. Конкретне обмеження на певній ділянці визначають дорожні знаки та встановлений режим руху.

Наприклад, якщо на ділянці діє обмеження 50 км/год, а камера фіксує автомобіль зі швидкістю, що перевищує встановлений поріг з урахуванням допустимої похибки, водієві можуть винести постанову про штраф.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт про нові штрафи для водіїв в Україні. Так, за надмірно гучний вихлоп під час воєнного стану доведеться сплатити 17 тис. грн, а за повторне порушення – 34 тис. грн із можливим позбавленням прав.

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