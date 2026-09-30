В Україні поки не підвищуватимуть штрафи за перевищення швидкості, адже у парламенті не набралось достатньо голосів за законопроєкт, який посилював відповідальність водіїв. Тож у 2026 році продовжать діяти чинні розміри: 340 грн за перевищення більш як на 20 км/год і 1700 грн за перевищення більш як на 50 км/год.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Провалений законопроєкт №15348 передбачав багатократне підвищення штрафів. Відтак, водії й надалі можуть фактично безкарно наражати на небезпеку і себе, і оточуючих.

Які штрафи за перевищення швидкості діють в Україні

Сума залежить від того, наскільки водій перевищив установлену швидкість:

340 грн – за перевищення більш як на 20 км/год;

– за перевищення більш як на 20 км/год; 1700 грн – за перевищення більш як на 50 км/год.

Ці штрафи передбачає стаття 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Патрульна поліція підтверджує, що у 2026 році вони залишаються чинними.

Водночас відповідальність настає не за будь-яке перевищення швидкості. Йдеться саме про перевищення встановленого обмеження більш як на 20 км/год.

Наприклад, якщо на певній ділянці дозволено їхати зі швидкістю 50 км/год, саме перевищення на 20 км/год не є підставою для такого штрафу. Під час автоматичної фіксації також враховують допустиму похибку приладу.

Мізерний штраф можна заплатити ще й вдвічі дешевше

При оплаті штрафу за порушення, які зафіксувала камера, водій може скористатися 50-відсотковою знижкою. Якщо сплатити штраф у встановлений пільговий строк:

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замість 340 грн можна заплатити 170 грн ;

; замість 1700 грн – 850 грн.

Патрульна поліція зазначає: щоб отримати знижку, штраф потрібно сплатити протягом 10 днів. Загалом же на оплату дається 30 днів після набрання постановою про нарахування законної сили.

Інформація про порушення, які зафіксували автоматично надходить у застосунок Дія. У ньому можна переглянути дані про штраф, фото та відео порушення. Перевірити штрафи можна також через вебпортал МВС, Кабінет водія та відповідні сервіси для перевірки штрафів ПДР.

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Система автоматичної фіксації контролює, зокрема, дотримання встановлених обмежень швидкості. Патрульна поліція повідомляла, що станом на 2025 рік в Україні працювали 340 приладів контролю у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками.

Яка швидкість дозволена в Україні

У населених пунктах базове обмеження становить 50 км/год. На окремих ділянках дорожні знаки можуть установлювати інший режим руху.

За межами населених пунктів загальна дозволена швидкість становить 90 км/год, на дорогах із розділювальною смугою – 110 км/год, а на автомагістралях – 130 км/год. Конкретне обмеження на певній ділянці визначають дорожні знаки та встановлений режим руху.

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Наприклад, якщо на ділянці діє обмеження 50 км/год, а камера фіксує автомобіль зі швидкістю, що перевищує встановлений поріг з урахуванням допустимої похибки, водієві можуть винести постанову про штраф.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт про нові штрафи для водіїв в Україні. Так, за надмірно гучний вихлоп під час воєнного стану доведеться сплатити 17 тис. грн, а за повторне порушення – 34 тис. грн із можливим позбавленням прав.

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