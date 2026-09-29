В Україні юридичні особи, де працюють призовники, військовозобов'язані або резервісти, повинні вести військовий облік, а за порушення під час особливого періоду посадовим особам загрожує штраф від 34 000 до 59 500 грн – за повну відсутність обліку відповідає керівник, а за неналежне ведення – призначена відповідальна особа. При цьому декілька порушень, виявлених під час однієї перевірки та розглянутих у межах однієї адміністративної справи, не означають автоматично декілька штрафів.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України. Там також пояснили важливий нюанс, що кількість помилок, виявлених під час однієї перевірки, не обов'язково означає таку саму кількість штрафів.

Кого можуть оштрафувати на 59,5 тис. грн

Відповідальність за порушення правил військового обліку залежить від того, як саме організована ця робота на підприємстві. Якщо військовий облік узагалі не організовано, відповідальність за це несе керівник підприємства.

Інша ситуація – коли облік формально ведеться, на підприємстві призначено відповідальну особу, але під час перевірки в документах або процедурах виявляють порушення. У такому випадку відповідальність може бути покладена вже на посадову особу, відповідальну за ведення військового обліку. Залежно від організації роботи на конкретному підприємстві це може бути, наприклад, працівник кадрової служби або штатний інспектор.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час особливого періоду ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає для посадових осіб відповідні штрафні санкції. У Міноборони вказують на діапазон від 34 000 до 59 500 грн. Тобто максимальний штраф може наближатися до 60 тис. грн.

Військовий облік мають вести всі юридичні особи з відповідними працівниками

Вимоги поширюються не лише на великі компанії або державні підприємства. Як наголошує Міноборони, військовий облік повинні вести всі юридичні особи, на яких працюють призовники, військовозобов'язані або резервісти.

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Сам факт працевлаштування таких співробітників означає, що роботодавцю необхідно виконувати встановлені правила персонального військового обліку. При цьому помилково зводити весь процес лише до створення та зберігання списку працівників.

Підприємство має організувати систему, за якої військово-облікові дані співробітників перевіряються та своєчасно актуалізуються, а інформація, яку необхідно передавати державним органам, надсилається у встановленому порядку.

Що саме повинен робити роботодавець

Одне з основних завдань роботодавця – перевірка військово-облікових документів відповідних працівників. Крім цього, підприємство повинно стежити за актуальністю інформації та своєчасно реагувати на зміни.

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Серед основних обов'язків роботодавця – повідомляти ТЦК та СП про прийняття на роботу та звільнення призовників, військовозобов'язаних і резервістів, проводити передбачені звіряння військово-облікових даних та виконувати інші встановлені законодавством процедури.

Саме тому порушення можуть стосуватися різних етапів ведення обліку – від його повної відсутності до неналежного оформлення або несвоєчасного виконання окремих обов'язків. Для підприємств важливе значення має і правильне визначення посадової особи, яка відповідає за цю роботу. Адже саме від характеру порушення залежатиме, хто нестиме адміністративну відповідальність.

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Чи випишуть окремий штраф за кожну помилку

Окремо у Міноборони пояснили важливий нюанс щодо кількості штрафів. Сума та кількість санкцій не визначаються простим підрахунком усіх знайдених під час перевірки недоліків.

Ключове значення має кількість адміністративних справ та винесених постанов. Наприклад, якщо під час однієї перевірки на підприємстві виявили відразу декілька порушень правил військового обліку, але всі вони розглядаються в межах однієї адміністративної справи, за результатами такої справи накладається один штраф.

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Тобто ситуація, коли перевіряльники виявили п'ять недоліків, не означає автоматично п'ять штрафів по 34-59,5 тис. грн. Водночас кількість штрафів залежатиме від того, скільки окремих постанов про адміністративні правопорушення буде винесено.

Як перевіряють військовий облік на підприємствах

Порушення можуть бути встановлені під час перевірки того, як юридична особа виконує вимоги щодо військового обліку. Такі перевірки можуть бути плановими та позаплановими.

Для їх проведення формуються відповідні комісії. До їх складу, залежно від перевірки, можуть залучатися представники ТЦК та СП, державних адміністрацій, Державної податкової служби та Державної служби України з питань праці.

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Під час перевірки оцінюється не просто наявність документів, а загалом стан організації військового обліку на підприємстві та виконання передбачених законодавством обов'язків. Саме за результатами такого контролю можуть бути встановлені порушення та порушене питання про адміністративну відповідальність відповідної посадової особи.

Про планову перевірку мають попередити

Для планових і позапланових перевірок передбачено різний порядок. Як пояснили у Міноборони, про проведення планової перевірки підприємство повинні повідомити за 10 днів до її початку.

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Однак із позаплановими перевірками ситуація інша. Вони можуть проводитися без завчасного попередження підприємства.

Розмежування відповідальності є одним із ключових моментів у роз'ясненні Міноборони. Якщо підприємство взагалі не організувало військовий облік працівників, відповідальність покладається на його керівника.

Тобто призначення відповідальної особи та створення самої системи обліку є управлінським обов'язком. Якщо ж система створена, але облік ведеться неналежним чином, відповідальність може нести вже особа, яка безпосередньо відповідає за його ведення.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство. Найбільша частка – у переробній промисловості, на яку припадає близько 20% усіх заброньованих працівників.

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