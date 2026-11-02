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Шахраї крадуть гроші в українців у країні Європи: яку схему викрили

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
99
Шахраї виманюють гроші у українців у Швейцарії
Шахраї виманюють гроші у українців у Швейцарії. Джерело: Freepik

У Швейцарії поширюється шахрайська схема, яка спрямована проти громадян України – у них виманюють гроші під виглядом продажу квитки на концерти, вистави та інші заходи. Вірогідно, що зловмисники також є українцями.

Про це повідомили у Telegram-спільноті Ukrainians in Switzerland. Зазначається, що жертв шахраї шукають у групах українців у Швейцарії в соціальних мередаж і месенджерах.

"Реальний приклад: напередодні зустрічі з Антоном Птушкіним у Цюриху, запланованої на 4 листопада, одна з глядачок шукала квитки в українських групах. Їй запропонували два квитки, після чого вона переказала 2400 грн. За повідомленням організаторів, продавець зник, а квитків жінка так і не отримала", – йдеться у повідомленні.

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Як вберегти свої гроші

Фахівці дали декілька порад, які покликані допомогти уникнути проблем із шахраями:

  • купувати квитки варто лише через офіційні сайти організаторів, концертних операторів та авторизованих квиткових платформ;
  • треба перевіряти посилання на продаж квитків через офіційні сторінки артистів та організаторів;
  • не слід переказувати гроші незнайомим людям у Telegram, Facebook, WhatsApp чи інших месенджерах;
  • не довіряйте скриншотам квитків та повідомленням про "терміновий продаж", "останній квиток" або "не можу піти – віддам дешевше".
  • треба бути особливо уважними до пропозицій перепродажу, якщо захід має статус SOLD OUT.

Також OBOZ.UA повідомляв, українців дедалі частіше ошукують під час сезонного працевлаштуванняза кордоном – людям обіцяють високі зарплати, офіційне оформлення та хороші умови, але натомість вони стикаються з невиплатою грошей, поганим житлом і відсутністю обіцяної роботи. Експерти радять не платити за вакансії, вимагати офіційний трудовий договір і перевіряти роботодавця перед виїздом, адже саме це допомагає уникнути більшості шахрайських схем.

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