Середня пенсія в Україні за три місяці зросла лише на 15 грн: чому пенсіонери бідніють

В Україні середня пенсія за три місяці зросла лише на 15 грн – до 7287,80 грн станом на 1 жовтня 2026 року. Водночас фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних громадян уже становить 7455 грн. Тобто середньої виплати не вистачає навіть на покриття розрахованих базових потреб.

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Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. За даними Пенсійного фонду України, від початку року середня пенсія збільшилася приблизно на 743 грн. Проте основне зростання припало на період після березневої індексації, а в останні місяці виплати майже не змінювалися.

Серед працюючих пенсіонерів ситуація схожа: за три місяці їхня середня пенсія зросла лише на 25 грн – до 8019 грн.

Загалом в Україні налічується близько 10 млн пенсіонерів. При цьому понад 23% отримують від 3001 до 4000 грн на місяць, а виплати понад 10 тис. грн мають лише 19% пенсіонерів.

У чому проблема: як рахують пенсії українців

Ще у 2017-му формулу розрахунку пенсій переглянули таким чином, що розмір усіх нових виплат значно знизився. Якщо раніше за кожен рік стажу давали 1,35% розрахункової зарплати, то зараз – всього 1%.

Ще одна проблема: для розрахунку розміру пенсії використовують не останню зарплату, а розрахунковий заробіток. Це середня заробітна плата по країні за останні три роки, помножена на індивідуальний коефіцієнт. Через інфляцію та затримки у статистиці, ця "розрахункова" величина завжди значно нижча за фактичну зарплату.

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В умовах заморожування основних державних соціальних стандартів, щорічна березнева індексація залишається практично єдиною можливістю для підвищення пенсій. Проте навіть цей механізм працює зі збоями та обмеженнями.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році має зрости не лише мінімальна, а й максимальна пенсія. Максимальний розмір виплати становитиме 28 780 грн проти 25 950 грн у 2026-му. Тобто гранична виплата зросте на 2830 грн, або майже на 10,9%.

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