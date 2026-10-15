Середня пенсія в Україні за три місяці зросла лише на 15 грн: чому пенсіонери бідніють

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідківРосія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків"Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера": Зеленський заявив, що відчуває себе зрадженим через угоду Трампа з Путіним. Відео"Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера": Зеленський заявив, що відчуває себе зрадженим через угоду Трампа з Путіним. Відеоатака шахедівУкраїна під масованою повітряною атакою: у небі більше сотні російських "Шахедів"У РФ оголосили в розшук "правнука Брежнєва", який потрапив у полон до ЗСУ під ХерсономУ РФ оголосили в розшук "правнука Брежнєва", який потрапив у полон до ЗСУ під ХерсономІлюстрація. Фінансовий гороскопЖиття нарешті стане простішим для трьох знаків зодіаку: особливо пощастить у фінансових справахМайже рекорд Ліги чемпіонів! Скільки не дотягнули "Ліверпуль" і ЛАСК до найрезультативнішого матчу елітиМайже рекорд Ліги чемпіонів! Скільки не дотягнули "Ліверпуль" і ЛАСК до найрезультативнішого матчу елітиРосійські дрони в Луцьку пошкодили найбільшу картину у світі "Космогонія". Фото і відеоРосійські дрони в Луцьку пошкодили найбільшу картину у світі "Космогонія". Фото і відеоФедоров повідомив про відновлення роботи Starlink в Україні: Маск заперечив свою причетністьФедоров повідомив про відновлення роботи Starlink в Україні: Маск заперечив свою причетністьЄС готовий послабити повʼязані з Росією санкції: медіа розкрили причинуЄС готовий послабити повʼязані з Росією санкції: медіа розкрили причинуМадяр анонсував першу зустріч із Зеленським у Брюсселі: коли вона відбудетьсяМадяр анонсував першу зустріч із Зеленським у Брюсселі: коли вона відбудеться

Середня пенсія в Україні за три місяці зросла лише на 15 грн: чому пенсіонери бідніють

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read1 хв
icon 162
Ілюстрація - пенсіонера та пенсія
Як перерахували пенсії. Джерело: Getty Images

В Україні середня пенсія за три місяці зросла лише на 15 грн – до 7287,80 грн станом на 1 жовтня 2026 року. Водночас фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних громадян уже становить 7455 грн. Тобто середньої виплати не вистачає навіть на покриття розрахованих базових потреб.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. За даними Пенсійного фонду України, від початку року середня пенсія збільшилася приблизно на 743 грн. Проте основне зростання припало на період після березневої індексації, а в останні місяці виплати майже не змінювалися.

Серед працюючих пенсіонерів ситуація схожа: за три місяці їхня середня пенсія зросла лише на 25 грн – до 8019 грн.

Загалом в Україні налічується близько 10 млн пенсіонерів. При цьому понад 23% отримують від 3001 до 4000 грн на місяць, а виплати понад 10 тис. грн мають лише 19% пенсіонерів.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 3,7 т.
Українцям припинили надавати захист у Німеччині? Біженцям пояснили, до чого готуватися
icon 3,7 т.
Українцям припинили надавати захист у Німеччині? Біженцям пояснили, до чого готуватися
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 41,6 т.
Пенсіонери в Україні можуть отримати 1000 грн від monobank: які умови
icon 41,6 т.
Пенсіонери в Україні можуть отримати 1000 грн від monobank: які умови
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 11,5 т.
Українцям почнуть "роздавати" паспорти країни ЄС по-новому: що потрібно знати
icon 11,5 т.
Українцям почнуть "роздавати" паспорти країни ЄС по-новому: що потрібно знати

У чому проблема: як рахують пенсії українців

Ще у 2017-му формулу розрахунку пенсій переглянули таким чином, що розмір усіх нових виплат значно знизився. Якщо раніше за кожен рік стажу давали 1,35% розрахункової зарплати, то зараз – всього 1%.

Ще одна проблема: для розрахунку розміру пенсії використовують не останню зарплату, а розрахунковий заробіток. Це середня заробітна плата по країні за останні три роки, помножена на індивідуальний коефіцієнт. Через інфляцію та затримки у статистиці, ця "розрахункова" величина завжди значно нижча за фактичну зарплату.

В умовах заморожування основних державних соціальних стандартів, щорічна березнева індексація залишається практично єдиною можливістю для підвищення пенсій. Проте навіть цей механізм працює зі збоями та обмеженнями.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році має зрости не лише мінімальна, а й максимальна пенсія. Максимальний розмір виплати становитиме 28 780 грн проти 25 950 грн у 2026-му. Тобто гранична виплата зросте на 2830 грн, або майже на 10,9%.

Схожі теми
Підвищення зарплат і пенсійпенсіїПенсійний фонд України (ПФУ)Накопичувальна пенсія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись