Росіянам почали затримувати соцвиплати: влада визнала, що це "через війну"

У російському Примор’ї бюджет настільки просів, що влада вже попереджає про затримки соціальних виплат, а витрати на медицину й лікарні доводиться урізати. Незадовго до цього регіон скоротив бюджетні видатки на 3,8 млрд рублів. Схоже, війна проти України обходиться Росії дедалі дорожче, а платити за неї доводиться навіть тим, хто просто чекає на свої гроші від держави.

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Про це масово повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву Міністерства праці та соціальної політики Приморського краю. У відомстві зазначили, що бюджет регіону працює в умовах підвищеного навантаження через необхідність фінансувати загальнодержавні завдання, пов’язані з так званою "спеціальною військовою операцією" (СВО).

"У цих умовах фінансування окремих заходів соціальної підтримки здійснюється поетапно, тому перерахування деяких виплат може відбуватися з тимчасовою затримкою", – заявили в міністерстві. Водночас конкретних строків, коли можуть перерахувати затримані виплати, не назвали.

У Примор’ї скоротили бюджетні витрати на 3,8 млрд рублів

Попередження про можливі затримки соцвиплат пролунало невдовзі після перегляду бюджету Приморського краю. 21 жовтня депутати Законодавчих зборів регіону затвердили скорочення запланованих видатків на 2026 рік на 3,8 млрд рублів.

Зміни торкнулися 18 державних програм. Серед напрямів, фінансування яких зменшили, опинилися охорона здоров’я, транспорт, забезпечення доступним житлом, освіта, спорт, культура та соціальна підтримка населення. Найбільші скорочення припали на програми розвитку охорони здоров’я, транспортної сфери та забезпечення доступним житлом – у кожному з цих напрямів обсяг зменшення перевищив 1 млрд рублів.

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Зокрема, перегляд бюджету зачепив закупівлю ліків для населення. Також частину витрат на завершення будівництва кількох лікарень і поліклінік перенесли на наступний рік. Реалізація окремих інфраструктурних проєктів відкладатиметься, тоді як фінансування медичних потреб доведеться здійснювати в межах переглянутих бюджетних можливостей.

Менше коштів передбачили й для інших сфер. Видатки на освіту скоротили на 644 млн рублів, на спорт – на 404 млн, на соціальну підтримку – на 207 млн, а на культуру – на 124 млн рублів.

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Водночас 1,5 млрд рублів додали на допомогу учасникам війни

На тлі скорочення фінансування низки цивільних програм влада Приморського краю збільшила резервний фонд уряду регіону на 1,5 млрд рублів. Кошти мають спрямувати на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян у зв’язку з війною, зокрема її учасникам та їхнім сім’ям.

У крайовому парламенті перегляд бюджету пояснили кількома причинами – зниженням доходів, економією за результатами закупівель, перенесенням частини будівельних витрат на наступний рік і необхідністю збільшити фінансування допомоги учасникам війни та їхнім близьким.

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Заступниця голови комітету Законодавчих зборів Приморського краю з бюджетно-податкової політики Юлія Пак заявляла, що зміни пов’язані, зокрема, з оптимізацією видатків і перерозподілом коштів між бюджетними напрямами. Виконувачка обов’язків губернатора регіону Віра Щербина, зі свого боку, пояснювала додаткове фінансування резервного фонду потребами, які влада відносить до завдань державного значення.

Водночас додаткове спрямування грошей на підтримку учасників війни відбувається на тлі скорочення витрат на медицину, освіту, житлові програми та інші напрями. Саме поєднання цих рішень із повідомленням про можливі затримки соціальних виплат свідчить про посилення бюджетних обмежень у регіоні.

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Військові витрати створюють додатковий тиск на регіональні бюджети

Проблеми з фінансуванням соціальних програм виникають не лише в Приморському краї. В інших регіонах Росії також повідомляли про перегляд бюджетних планів, скорочення видатків і відкладення підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери.

Зокрема, у Якутії влада відклала на два місяці індексацію зарплат для частини бюджетників, пояснюючи це необхідністю покрити непередбачені витрати на виплати військовим, які укладають контракти з Міністерством оборони. Спочатку на підвищення зарплат планували спрямувати 1,5 млрд рублів.

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У Ростовській області заплановану на жовтень індексацію окладів бюджетників скасували. За наведеними повідомленнями, влада не надала розгорнутого пояснення цього рішення. Про фінансові труднощі повідомляють і в Іркутській області.

У Нижньоілімському муніципальному окрузі планували скоротити приблизно 37% працівників адміністрації та бюджетних установ. Серед можливих заходів називали звільнення нічних сторожів у школах, дитячих садках і будинках культури, а також скорочення персоналу муніципальних підприємств.

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На рівні всієї Іркутської області дефіцит бюджету збільшили до 38,7 млрд рублів – приблизно 15% власних доходів регіону. Губернатор Ігор Кобзєв пояснював перегляд необхідністю фінансувати соціально значущі витрати.

На тлі цих рішень витрати на війну та підтримку військовослужбовців стають одним із чинників, що впливають на розподіл коштів у регіонах. Коли доходів не вистачає на всі заплановані потреби, місцева влада змушена переглядати пріоритети, переносити будівництво або скорочувати фінансування окремих програм.

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Російські регіони завершили минулий рік із дефіцитом

Фінансові труднощі регіонів вписуються в ширшу проблему російських бюджетів. За наведеними оцінками, минулий рік суб’єкти РФ завершили із сукупним дефіцитом близько 1,5 трлн рублів.

Центр макроекономічних досліджень Сбербанку прогнозував, що в поточному році загальний дефіцит регіональних бюджетів може зрости до 2 трлн рублів. Такий сценарій означав би подальше посилення тиску на місцеві фінанси.

Ще одним чинником витрат є виплати за укладання контрактів із Міністерством оборони РФ. За оцінкою експерта Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, регіони збільшували такі виплати, намагаючись виконувати встановлені федеральною владою показники набору військових. За його оцінкою, середня виплата за підписання контракту цього року сягнула рекордних 3,4 млн рублів.

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Такі виплати створюють додаткові зобов’язання для регіональних бюджетів. Якщо одночасно зростають витрати на війну, а доходи не відповідають запланованим показникам, місцевій владі доводиться шукати кошти через перерозподіл видатків, перенесення проєктів або скорочення окремих програм.

У Приморському краї наслідки перегляду бюджету вже торкнулися охорони здоров’я, житлового будівництва, освіти та соціальної підтримки. Тепер влада також попереджає про можливі затримки частини виплат населенню, але поки не називає конкретних строків їх перерахування.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у десятках міст РФ опалювальний сезон почався лише на папері, адже батареї залишаються холодними, тоді як знос комунальних мереж у деяких регіонах уже сягає 70-80%. При цьому платити за холод росіянам доведеться дорожче – з 1 жовтня тарифи на ЖКП у країні підвищили в середньому на 15%.