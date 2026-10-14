Репетитори в Україні суттєво підняли ціни: скільки тепер коштує година занять

В Україні послуги репетиторів за рік подорожчали на 16,3%, а середня вартість індивідуального заняття становить близько 374 грн за годину, при цьому підготовка до НМТ найдорожче обходиться в Києві – приблизно 395 грн за годину. Найбільший попит зберігається на іноземні мови та шкільні предмети, однак українці дедалі частіше шукають фахівців для творчих занять, психологічної підтримки, розвитку мовлення та професійної перекваліфікації.

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Про це йдеться в дослідженні агенції раціонального маркетингу Inweb та освітньої платформи BUKI, пише "Мінфін". Аналітики дослідили вартість індивідуального навчання, географію попиту та зміни у виборі освітніх напрямів.

Скільки коштують послуги репетиторів в Україні у 2026 році

За даними дослідження, на початку 2026 року середня вартість індивідуального заняття з репетитором становила приблизно 374 грн за годину. Порівняно з попереднім роком ціни зросли на 16,3%. Додаткове навчання стає відчутнішою статтею витрат для українських родин, особливо якщо дитина займається з викладачами кількох предметів одночасно.

При цьому остаточна вартість залежить від багатьох чинників. Зокрема, значення мають предмет, досвід і кваліфікація викладача, формат навчання та місто, у якому проводяться заняття. Найдорожчими залишаються напрямки, пов'язані з підготовкою до Національного мультипредметного тесту (НМТ), а також популярні іноземні мови.

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Натомість заняття з історії України, географії та предметів початкової школи зазвичай коштують дешевше. Якщо орієнтуватися на середню ціну 374 грн, витрати на додаткове навчання становитимуть:

одне заняття на тиждень – приблизно 1 496 грн за чотири уроки;

два заняття на тиждень – 2 992 грн за вісім уроків;

три заняття на тиждень – приблизно 4 488 грн за 12 уроків.

чотири заняття на тиждень – близько 5 984 грн за 16 уроків.

Суми є орієнтовними й розраховані для умовного чотиритижневого місяця. Насправді вартість навчання може бути як нижчою, так і значно вищою залежно від обраного викладача. Для родини, у якій школяр одночасно готується до НМТ з кількох предметів, загальні витрати можуть становити декілька тисяч гривень щомісяця.

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Де репетитори найдорожчі: порівняння міст

Вартість індивідуальних занять помітно відрізняється залежно від регіону. Найвищі ціни серед наведених у дослідженні міст зафіксовано в Києві. Зокрема, підготовка до НМТ у столиці в середньому обходиться приблизно в 395 грн за годину. В Одесі аналогічне заняття коштує близько 334 грн, а у Львові – 313 грн.

Таким чином, різниця між Києвом та Львовом становить 82 грн за одне заняття. Якщо учень займається двічі на тиждень, за чотири тижні різниця у витратах сягатиме 656 грн. За умови тривалої підготовки до іспитів навіть така різниця може бути відчутною для сімейного бюджету.

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Водночас, наведені показники є середніми, тому не означають, що всі репетитори в конкретному місті встановлюють однакові тарифи. Досвідчені викладачі, які спеціалізуються на підготовці до вступних іспитів або мають значний попит серед учнів, можуть встановлювати вищу вартість занять.

Крім того, розвиток дистанційного навчання дозволяє обирати репетитора незалежно від місця проживання. Наприклад, учень із Києва може займатися онлайн із викладачем з іншого регіону.

Які предмети українці найчастіше вивчають із репетиторами

Попри традиційно високий попит на допомогу школярам, найбільшу частку заявок на платформі BUKI формують іноземні мови. За результатами дослідження, на мовні напрями припадає 54,3% усіх заявок. Серед окремих предметів найбільш популярними залишаються англійська мова, математика та німецька мова.

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Високий попит на іноземні мови пояснюється тим, що їх вивчають не лише діти, а й дорослі. Для багатьох українців знання мови необхідне для працевлаштування, навчання за кордоном, професійного розвитку або переїзду. Математика, своєю чергою, залишається одним із ключових предметів шкільної програми та підготовки до НМТ.

Водночас, попит на репетиторів не обмежується лише обов'язковими шкільними дисциплінами. Українці також шукають викладачів для поглибленого вивчення предметів, підготовки до вступу у вищі навчальні заклади та розвитку додаткових навичок.

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Репетиторів наймають не лише школярам

Дослідження показало, що додаткове навчання в Україні дедалі менше асоціюється виключно зі школою. Зокрема, на потреби, пов'язані зі шкільними предметами, припадає 31,6% попиту. Натомість значна частина українців шукає викладачів для досягнення інших цілей.

Напрям навчання Частка попиту Шкільні предмети 31,6% Мови для роботи, переїзду та навчання за кордоном 25,9% Хобі та творчі напрями 11,8% Інші дорослі напрями та перекваліфікація 5,2%

Наведені категорії не охоплюють усіх заявок. Водночас вони демонструють, наскільки різноманітними стали причини звернення до приватних викладачів. Наприклад, дорослі можуть вивчати іноземні мови для проходження співбесід, спілкування з іноземними клієнтами або вступу до закордонних університетів.

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Ще одна категорія – люди, які прагнуть змінити професію чи здобути додаткову кваліфікацію. Для них індивідуальні заняття можуть бути способом швидше опанувати конкретні знання та навички.

Українці платять за хобі: які заняття найпопулярніші

Окремим напрямом ринку додаткової освіти стали заняття, які українці обирають для власного задоволення та розвитку творчих здібностей. За даними дослідження, на хобі-напрями припадає 11,8% попиту. Серед найбільш популярних занять:

вокал;

гра на фортепіано;

гра на гітарі;

малювання;

шахи.

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Напрями відрізняються від традиційного шкільного репетиторства тим, що учні не обов'язково мають конкретну освітню мету, наприклад складання іспиту. Частина людей обирає творчі заняття для відпочинку, розвитку особистих інтересів або опанування навичок, на які раніше не вистачало часу.

При цьому індивідуальний формат дозволяє адаптувати навчання до рівня підготовки та побажань конкретної людини. Наприклад, заняття з вокалу можуть передбачати як базове навчання для початківців, так і вдосконалення техніки для тих, хто вже має певний досвід.

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Однією з найпомітніших змін у 2026 році стало зростання частки попиту на напрями, пов'язані з особистими потребами та добробутом. За результатами дослідження, серед напрямів, які збільшили свою частку в загальній структурі заявок, опинилися психологічна підтримка, історія України та заняття з логопедом.

Водночас, традиційно популярні мовні напрями, зокрема англійська, польська та німецька, дещо втратили свої позиції у структурі попиту. Важливо, що зменшення частки заявок не обов'язково означає скорочення абсолютної кількості охочих вивчати певну мову, це може свідчити про швидше зростання інших освітніх напрямів.

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Скільки доведеться витратити на підготовку до НМТ

Для батьків майбутніх вступників одне з найважливіших питань – загальна вартість підготовки до Національного мультипредметного тесту. З огляду на середні ціни, наведені в дослідженні, витрати можуть суттєво відрізнятися залежно від міста та інтенсивності навчання.

Наприклад, якщо школяр займається з репетитором двічі на тиждень протягом чотирьох тижнів, орієнтовна вартість підготовки з одного предмета становитиме:

у Києві – 3 160 грн;

в Одесі – 2 672 грн;

у Львові – 2 504 грн.

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Якщо учень готується одразу з трьох предметів із такою самою інтенсивністю, витрати можуть становити приблизно 9 480 грн на місяць у Києві, 8 016 грн в Одесі та 7 512 грн у Львові. Розрахунки є умовними та базуються на середніх цінах підготовки до НМТ. Вони не враховують можливі знижки, групові заняття, різну тривалість уроків та індивідуальні тарифи викладачів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні 23,6 тис. вчителів із 614 шкіл на прифронтових територіях продовжать отримувати щомісячну доплату у 2 600 грн, якщо працюють очно або у змішаному форматі. Уряд перерозподілив додаткові кошти, щоб також погасити нестачу фінансування за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році та забезпечити виплати до кінця 2026 року.