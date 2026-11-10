Психолога звільнили зі школи, бо у неї не було освіти: суд поновив її на роботі та присудив 93 тис. грн

В Івано-Франківській області шкільну психологиню, яка не мала профільної психологічної освіти, звільнили після перевірки її документів. Однак жінка звернулася до суду й домоглася поновлення на роботі та виплати понад 93 тис. грн компенсації за вимушений прогул.

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Суд встановив, що керівництво навчального закладу ще під час працевлаштування знало про її освіту, а тому не могло звільнити працівницю лише на цій підставі. Про це йдеться в рішенні Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 5 листопада 2026 року у справі №338/1057/26.

Історія розпочалася у жовтні 2025 року. Тоді жінку прийняли на посаду практичного психолога Манявського ліцею. Вона мала вищу освіту за спеціальністю "Українська мова і література", а також диплом магістра з публічного управління та адміністрування. Однак спеціальної психологічної освіти у неї не було.

У листопаді того ж року працівниці додатково доручили викладати українську мову та літературу у 12-му класі з вечірньою формою навчання. На тиждень вона проводила три уроки.

У червні 2026 року керівництво ліцею перевірило кадрові документи та виявило, що психологиня не має диплома за відповідною спеціальністю. Згодом аналогічну перевірку провело управління освіти Солотвинської селищної ради.

Жінка пояснила, що проходила курси підвищення кваліфікації та отримала сертифікати про навчання загальним обсягом 68 годин. Зокрема, вивчала питання психологічної допомоги, професійного вигорання та забезпечення прав підлітків.

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Проте ці документи не підтверджували наявності необхідної професійної кваліфікації.

15 червня директорка ліцею видала наказ про звільнення психологині через невідповідність займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. Того ж дня жінку звільнили і з посади вчительки української мови та літератури. Друге рішення пояснили змінами в організації навчального процесу та відсутністю педагогічного навантаження.

Працівниця з такими рішеннями не погодилася та звернулася до суду.

Під час розгляду справи з'ясувалося, що документи про освіту жінка надала ще під час працевлаштування. Отже, керівництво ліцею від самого початку знало, що вона не має диплома психолога.

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При цьому суд не визнав, що наявної освіти та сертифікатів жінки достатньо для роботи практичним психологом. Йшлося саме про незаконність обраної роботодавцем підстави звільнення.

Окремо суд розглянув звільнення з посади вчительки української мови та літератури.

Керівництво ліцею пояснювало це завершенням навчання у 12-му класі та відсутністю нового набору учнів. Однак суд встановив, що сам випуск школярів не припиняє автоматично трудові відносини з учителем.

Крім того, роботодавець не довів належним чином скорочення роботи саме на дату звільнення, не підтвердив неможливості переведення на іншу посаду та не попередив працівницю про майбутнє звільнення за два місяці.

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У результаті суд скасував обидва накази про звільнення та постановив поновити жінку на роботі з 16 червня 2026 року.

Психологинею вона має працювати на попередніх строкових умовах, а вчителькою української мови та літератури – за внутрішнім сумісництвом із навантаженням три години на тиждень.

Крім того, суд зобов'язав Манявський ліцей виплатити працівниці 93 470 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 16 червня до 5 листопада 2026 року. Зокрема:

75 919 грн – за посадою практичного психолога;

– за посадою практичного психолога; 17 551 грн – за викладання української мови та літератури.

– за викладання української мови та літератури. Зазначені суми нараховані до утримання податків та інших обов'язкових платежів.

Також ліцей має сплатити до державного бюджету 3 195 грн судового збору.

Як раніше писав OBOZ.UA, Печерський районний суд Києва задовольнив позов Головного управління ДПС у Хмельницькій області та зобов'язав ПриватБанк розкрити інформацію про рух коштів на рахунках клієнта. Напередодні податківці прийшли за місцем реєстрації українця для проведення перевірки, однак його там не знайшли.