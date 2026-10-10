Прокурор повернув свою космічну пенсію в суді: уряду не вдалось обмежити виплату особливому пенсіонеру

В Україні суди визнають протиправним застосування понижувальних коефіцієнтів до пенсій окремих колишніх прокурорів. Через нові правила, запроваджені з 1 січня 2026 року, одному з прокурорів замість нарахованих 82,6 тис. грн виплачували лише 37,3 тис. грн. Однак суд зобов'язав Пенсійний фонд провести перерахунок і виплатити недоотримані суми.

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Йдеться про обмеження спеціальних пенсій, передбачене законом про державний бюджет на 2026 рік і постановою Кабінету міністрів № 1778 від 30 грудня 2025 року. Відповідні правила почали застосовувати з 1 січня 2026-го. Вони передбачають використання понижувальних коефіцієнтів до визначених законом пенсій, розмір яких перевищує десять прожиткових мінімумів. Про це повідомляє видання sud.ua.

17 вересня 2026 року Другий апеляційний адміністративний суд ухвалив постанову у справі № 520/4649/26 щодо пенсії колишнього працівника прокуратури. Пенсію за вислугу років чоловікові призначили ще в лютому 2003 року. Після перерахунку з 1 січня 2026-го Пенсійний фонд визначив її розмір у 82 634,17 грн. Однак фактично до виплати призначили лише 37 327,42 грн.

Таким чином, щомісяця пенсіонер недоотримував понад 45,3 тис. грн. Чоловік звернувся до суду, вимагаючи визнати дії Пенсійного фонду протиправними та зобов’язати орган виплачувати йому пенсію без понижувальних коефіцієнтів.

Апеляційний суд погодився, що застосування коефіцієнтів, передбачених постановою № 1778, у цьому випадку було незаконним. Суд врахував положення статті 92 Конституції України, за якою форми та види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами, а також правові позиції Конституційного Суду щодо гарантій соціального захисту.

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Окремо суд послався на рішення Конституційного Суду України № 7-р(II)/2019, яке стосується положень статті 86 Закону "Про прокуратуру" та повноважень Кабміну у сфері перерахунку прокурорських пенсій.

Водночас апеляційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду. Суд встановив, що під час перерахунку пенсії позивача не застосовували загального обмеження максимальним розміром. Суму виплати зменшили саме через понижувальні коефіцієнти.

Тому вимогу про виплату пенсії без обмеження максимальним розміром суд визнав передчасною та скасував рішення першої інстанції в цій частині. Однак висновок про незаконність застосування коефіцієнтів залишився чинним.

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У результаті Пенсійний фонд зобов’язали перерахувати пенсію колишнього прокурора та виплатити належні суми з 1 січня 2026 року без застосування понижувальних коефіцієнтів, урахувавши вже виплачені кошти.Кабміну № 1778 для всіх пенсіонерів і не означають автоматичного перерахунку виплат усім одержувачам спеціальних пенсій.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.