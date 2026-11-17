Незважаючи на повномасштабну війну, відключення електроенергії, постійні ракетні обстріли та важкі умови, в Україні залишаються працювати тисячі висококласних спеціалістів різних галузей. OBOZ.UA розпочинає серію матеріалів, в яких розкаже про головний ресурс країни – людей.

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В першому тексті – пряма мова людини з числа тих, яких пацієнти називають лікарями від Бога. А саме, однієї з найвідоміших в країні хірургів-оториноларингологів Лейли Омерової, яка може все – від естетичних пластичних операції до порятунку військових після найскладніших бойових травм.

Зараз пані Лейла окрім своєї звичної лікарської практики в приватних клініках працює у Головному військовому клінічному госпіталі МО, де займається реконструктивною хірургією. А також співпрацює з SUPERHUMAN, відновлюючи обличчя захисникам, якими опікується цей центр.

Про те, як чому пластична хірургія – не тільки про красу, і як реконструюють обличчя пораненим, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

"Ніс – дивовижний орган": як вирішила стати пластичним хірургом

Все почалося з того, що мені пощастило народитися в родині лікарів – дуже потужних, прекрасних і відомих фахівців. Притому вже тоді, коли вони були цілком сформованими знаними спеціалістами. Наприклад, мама акушером-гінекологом, блискучим хірургом, і я з дитинства чула проникливі історії, як вона рятувала жінок від безпліддя

На жаль, їх вже немає з нами – я пізня дитина своїх батьків. Але зі мною їхня духовна спадщина, лікарська дисципліна і життєве кредо "жити і допомагати". Тому що бути лікарем для мене – це діяти за принципом "сказано-зроблено" і від щирого серця людяно ставитися до пацієнтів.

Остаточне розуміння професійного покликання прийшло через мистецтво. У дитинстві я дуже багато малювала, мала якийсь вроджений естетичний смак. В домашній бібліотеці була книга з чудовими портретами, і ще маленькою дівчинкою я звертала увагу на пропорції обличчя, на те, як красиво падає світло. Через багато років я потрапила в Мадрид, у музей Прадо, і серед голландського живопису знайшла саме ті картини, які мене колись так захоплювали.А наскільки важливим є світло зрозуміла, коли почала робити світлини своїх пацієнтів.

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І остаточну свою спеціалізацію – ніс – я обрала цілком свідомо. Хотіла оперувати саме його, бо це дивовижний орган. Ніс не спрячеш – ні за окулярами, ні за волоссям. Мало того, він має порожнину, він повинен дихати, постачати повітря для життєдіяльності організму. Мама тоді казала: "Доню, це така важка професія". Але від своїєї цілі я не відйшла. Обирати простий шлях не для мене. Спочатку я років 15 життя поклала на те, щоб повертати своїм пацієнтам вільне дихання, діставати з носа ,за допомогою відеокамер поліпи, пухлини, виправляти перетинку носу. А пізніше в моїй роботі з’явилась пластика носа. Тоді, коли пацієнт приходив і казав: "Ну, раз уже оперуємо, давайте поправимо і форму". Вийшло так, що саме цим я займаюся останні років сімнадцять – повертаю вільне дихання та надаю гарну форму носу. І сьогодні, роблячи дуже важкі операції по відновленню носа, я впевнена , що вірно обрала шлях.

"Тендітні руки хірурга ламають кістки": про першу операцію та навчання

Пластика носа вважається однією з найскладніших, бо це не тільки шкіра, а й хрящі, кістки та, як я вже казала, порожнина. Це різні тканини, у кожної свої особливості, з кожною треба вміти працювати. По суті, потрібна своєрідна "3D-уява" – здатність уявити, як ніс виглядає з різних сторін.

Саме тому щоб стати фахівцем з пластичної хірургії носа, потрібне непросте, тривале і дороге навчання. Я вчилася одночасно і самотужки, і на практиці, і на курсах за кордоном, обираючи найкращих вчителів для себе : Німеччина, Австрія, Франція, США (клініка Мейо), Італія, Туреччина, Гонконг.

Щоб пройти цей шлях, потрібна велика цілеспрямованість, бо в Україні роботодавці таке підвищення кваліфікації не фінансують. Доводиться роками працювати, заробляти, інвестувати в себе. І іноді йти чи їхати на майстер-клас просто, щоб дізнатися, як робити один шов – той самий шов, який може змінити все. Але все одно є ентузіасти, спеціальність "пластична хірургія" сформована, видається сертифікат Це прекрасно, бо ми вже можемо казати про професійну ідентичність!

А межі для професійного вдосконалення фактично не має, це нескінченний процес. Хірургія носа – це для перфекціоністів, бо тут точність та акуратність вирішують все.

Моя перша операція, яку я пам’ятаю до найменших деталей, тривала 5 годин, і це було важко та відповідально. Щоб створити форму, іноді ніс треба спочатку зламати – зробити точні остеотомії. Тендітні руки хірурга спочатку ламають кістки, а потім відламки повинні точно співпасти. Моя перша операція тривала 5 годин. Сьогодні тривалість операціі коротша, але коли ми виконуємо реконструкцію носа після поранення, то вона може тривати від 9 годин і більше, стільки потрібно, щоб зібрати ніс із реберного хряща, слизової оболонки та шкіри обличчя. До речі, в минулому році я їздила до колег в Барселону за знаннями саме з реконструкції носа. Бо якщо носа немає, його потрібно відновити, і це найважча хірургія. Дуже актуальна під час війни та травми носа, коли ринохірургія (хірургія носа) перестала бути переважно естетичною, і з’явилися інші завдання.

"Інколи я відмовляю в операції": про ціни та пацієнтів

Якщо говорити про суто естетичну хірургію, то результат обов’язково обговорюється заздалегідь: що не подобається, яка техніка, приклади "до і після". Пацієнт має знати, що на нього чекає, бо операція – це важке психологічне рішення, і ми разом долаємо страхи. Найважливіше – це довіра і надія. Ви не уявляєте, скільки радості відчувають пацієнти, коли бачать свій новий ніс – це сльози щастя. Заради цього варто вчитися і працювати, працювати і вчитися.

Але я інколи й відмовляю в операції. Просто кажу: "Я не буду Вам її робити". Якщо приходить молода дівчина, красива, з симетрією – я можу відмовити. Пояснюю, що селфі, до яких вона звикла, візуально викривлює ніс, і пропоную зробити фотосесію з правильним світлом і двома спалахами, щоб вона побачила, як її насправді бачать люди. Інколи дівчата дивляться на свій ніс і погоджуються, що операція дійсно не потрібна. Тому дуже важливо мати свій хірургічний стержень і знайти ту форму носа для пацієнта, в якій він не втратить себе.

Ринопластика – це не штампування, це ювелірна, висока хірургія. Вона не може бути масмаркетом, а її ціна не може бути низькою. Тому якщо ціна низька – це підозріло. Як кажуть, діаманти не можуть продаватися в лавках чи кіосках. Пластична операція на носі означає оплату перебування в клініці, анестезію, витратні матеріали та гонорар лікаря, який у приватних клініках він визначає сам. І цей гонорар, як ви розумієте, не може бути маленьким, бо лікар вклав в себе чималі кошти, поки набував кваліфікації пластичного хірурга. Хіба що операція іміджева (наприклад вроджена вада носа або важка травма), для лікаря виклик допомогти такому пацієнту.

Тому для пацієнта естетична ринопластика – це проєкт, який має свою суму інвестицій і свій термін реалізації. Був у мене випадок: прекрасний хлопець, офіціант за професією, мав складний ніс. Дозволити собі одразу він не міг, але сказав, що заробить необхідну суму за шість місяців. Тобто він поставив ціль, заробив гроші і зараз має прекрасний ніс. Підкреслю, що тут ми, звісно, не говоримо про невідкладну хірургію, а розглядаємо життєвий проєкт поліпшення якості життя, який пацієнт може планувати роками.

"Відчуття серцем": Про пацієнтів-чоловіків і довіру до лікаря

Цікаво, що зараз у мене серед пацієнтів порівну чоловіків і жінок – 50 на 50. Чоловіки теж хочуть мати гарний ніс і вільно дихати. Зазвичай, це ті, у кого були травми, і зараз вони хочуть не "маленький носик", як більшість дівчат, а просто повернути той ніс, з яким народилися. Чоловіки, до речі, – дуже класні пацієнти: якщо ти сказала, що буде такий результат, вони довіряють і не капризують.

Коли мене запитають, як перевірити фахівця, я кажу: дивіться на результати "до і після" (хоча не всі пацієнти дозволяють їх викладати, але успішні кейси повинні бути) та на інтуїтивну довіру. Міжнародна сертифікація само по собі важлива, але зараз багато чого можна отримати онлайн. Маю значну кількість професійних сертифікатів, тому представити їх усі на одній сторінці неможливо. Водночас під час особистої консультації пацієнт зможе ознайомитися з усіма документами, що підтверджують мою кваліфікацію та професійний досвід.

"Як я можу поїхати?": про допомогу військовим

Коли почалася велика війна, питання, чи допомагати військовим, навіть не стояло – я і до повномасштабного вторгнення працювала з пораненими. Але з такими наслідками, з настільки зруйнованим обличчями, я раніше ніколи не стикалася. На жаль, сьогодні ринопластика – вже не тільки про красу. Ми використовуємо пластичну хірургію в роботі з понівеченими обличчями наших захисників.

І такого досвіду, який ми, на жаль, маємо зараз в Україні, мабуть, немає ні в кого у світі. Іноземні колеги іноді сприймають це як складний квест, коли ми працюємо разом. Фактично, колесо історії зробило жахливий оберт, і ми повернулися до витоків пластичної хірургії. Я знайомилася свого часу з чудовим хірургом Бернаром Девошелєм, який першим у світі зробив пересадку обличчя. І свою лекцію він тоді почав з того, як після Першої світової війни вперше відновлювати обличчя…

Тому мій робочий день зараз поділений між "мирною" хірургічною практикою в приватній клініці і військовим госпіталем, де я провожу першу половину дня. В госпіталі працюємо мультидисциплінарними командами: разом із щелепно-лицьовими та офтальмопластичними хірургами. Це унікальний досвід. Сьогодні працюємо навіть тоді, коли немає світла чи опалення.

Реконструктивна операція носа – це багатоетапний хірургічне втручання, іноді для відновлення носа потрібно декілька етапів операції, це займає від 2-3 місяців до року. Зазвичай реконструюємо носи з власного реберного хряща та шкіри пацієнта, а для реконструкції Безпосередньо у військовому госпіталі ми реконструюємо носи з власного реберного хряща та шкіри пацієнта, тому там вистачає наших внутрішніх ресурсів. А от для реконструкції щелепи чи ока потрібні багатокомпонентні, іноді штучні матеріали. В цьому дуже допомагають волонтерські благодійні організації, як-от "Лікарі для героїв", або центр Superhumans у Львові, куди я теж їжджу оперувати військових.

Мене дуже мотивують наші військові. Був пацієнт, Володимир Овсянніков, який переніс 40 операцій, втратив кінцівки та око. І коли я хвилювалася перед його черговою реконструкцією обличчя, він підтримував мене за плече і казав: "Не хвилюйтеся, все буде добре".

Сьогодні я працюю і не залишаю своїх пацієнтів. Звичайно, кожен обирає своє, і я не засуджую тих, хто поїхав. Але нас, мене, моїх колег, тут тримає саме ця "важкість" моменту – зараз не можна лишати людей без допомоги. Так мене вчили батьки, так я живу.