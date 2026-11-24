Голосіївський районний суд Києва зобов’язав ТОВ "Нова Пошта Глобал" виплатити клієнтці 4 834,35 грн після того, як частину її замовлення з китайського маркетплейсу Taobao утилізували на складі в Китаї. Суд присудив 2 834,35 грн відшкодування матеріальної шкоди та 2 000 грн моральної компенсації.

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Про це йдеться в рішенні суду у справі № 752/11531/26. Ще у грудні 2025 року жінка купила на Taobao одяг і дитячу дерев’яну балансувальну дошку. За товари вона заплатила 44,16 долара, або 1 872,38 грн на момент оплати. Для доставки в Україну скористалася сервісом NP Shopping.

За поясненням компанії, відправлення відкрили на транзитному складі в Китаї для перевірки. Щоб продовжити доставку, у клієнтки запросили документ від правовласника бренду та сертифікат про обробку дерев’яних виробів. Компанія послалася на умови NP Shopping, які дозволяють призупинити доставку для перевірки товарів. За її словами, відправлення зупинили на рівні складу, а з митними органами Китаю щодо цих посилок вона не листувалася.

Клієнтка стверджувала, що надала сертифікат безпеки на іграшку, а з такими вимогами за роки користування сервісом зіткнулася вперше. Товари з двох відправлень утилізували на складі партнера компанії в Китаї. Ще з двох відправлень жінка отримала лише частину товарів. За їх доставку вона заплатила загалом 961,97 грн. Компанія відмовила в задоволенні досудової претензії, а відзиву на позов не подала.

Суд зазначив, що перевізник відповідає за збереження вантажу від моменту його прийняття до видачі одержувачу. Щоб звільнитися від відповідальності за втрату вантажу, перевізник має довести, що це сталося через обставини, яким він не міг запобігти. У цій справі компанія не надала доказів, які б спростували доводи клієнтки.

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Суд задовольнив позов частково. Він присудив повну суму заявлених матеріальних збитків і 2 000 грн із запитаних 25 000 грн моральної компенсації. Вимогу визнати протиправними дії компанії щодо односторонньої зміни умов договору суд відхилив. Окремо з компанії стягнули 259,14 грн судового збору на користь держави.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2026 році найбільш високооплачуваними професіями в Україні стали переважно робітничі та будівельні спеціальності: штукатурам у жовтні пропонували до 90 тис. грн, а далекобійникам, мулярам і фасадникам – по 70 тис. грн. Найбільший річний приріст зарплат зафіксували в електриків, сантехніків і монтажників.

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