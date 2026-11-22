В Україні поки не прогнозують дефіциту соняшникової олії, внутрішній ринок забезпечений, а за першу половину листопада країна експортувала 230 тис. тонн продукції, хоча частина заводів тимчасово зупинилася. Водночас, через збитковість аграрного виробництва фермери можуть залишити незасіяними від 20% до 50% земель у 2027 році, що за критичного сценарію здатне спричинити дефіцит сировини та подорожчання олії у 1,5-2 рази.

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Про ризики зростання вартості розповів фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі медіа. За його словами, через збитковість аграрного виробництва та воєнні ризики фермери розглядають можливість залишати частину земель незасіяними,

Чому соняшникова олія може подорожчати

На можливі зміни цін впливають не лише проблеми з переробними підприємствами, а й ситуація безпосередньо в аграрному секторі. Через збитковість виробництва, воєнні ризики та складні умови роботи фермери можуть переглянути свої плани на наступний сезон і відмовитися від засівання частини земель.

Кущпояснив, що аграрії опинилися перед непростим вибором – продовжувати посівну кампанію або залишати поля незасіяними, щоб дати землі відпочити. Такий підхід називають "чорним паром". Він передбачає, що землю певний час не використовують для вирощування сільськогосподарських культур, а залишають без посівів.

У нинішніх умовах це може стати вимушеним рішенням для фермерів, які не бачать достатньої економічної вигоди від виробництва або не готові ризикувати коштами через нестабільну ситуацію. Якщо аграрії масово скорочуватимуть посіви, Україна може зіткнутися зі зменшенням обсягів вирощеного соняшнику. Це, своєю чергою, створить додаткові проблеми для олійно-екстракційних заводів, яким потрібна достатня кількість сировини для стабільної роботи.

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Скільки землі можуть залишити незасіяною у 2027 році

За прогнозами Куща, масштаби скорочення посівних площ наступного року можуть бути різними залежно від того, наскільки складною буде ситуація в аграрному секторі. Експерт назвав три можливі сценарії:

оптимістичний – незасіяними залишаться щонайменше 20% земель;

песимістичний – частка площ, які не використовуватимуть для посівів, може зрости до 30%;

критичний – без посівів може залишитися до 50% землі.

Найсерйозніші наслідки виникнуть у разі реалізації критичного сценарію. Якщо половина земель залишиться незасіяною, країна може зіткнутися зі значним скороченням виробництва сільськогосподарської сировини. Зокрема, виникне ризик нестачі насіння соняшнику, необхідного для переробки навіть невеликими підприємствами, які працюють на внутрішній ринок.

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У такому разі проблема може вийти за межі окремих заводів і вплинути на весь ланцюг виробництва – від фермерських господарств до підприємств, які виготовляють та продають готову олію.

Чи може соняшникова олія подорожчати вдвічі

За оцінками економіста, якщо проблеми в аграрному секторі поглибляться, вартість соняшникової олії може зрости у 1,5-2 рази. Водночас, остаточний масштаб подорожчання залежатиме від того, наскільки сильно скоротяться посіви, чи зможуть підприємства відновити роботу та як зміниться ситуація з переробкою й постачанням продукції.

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Одним із додаткових факторів може стати переорієнтація українського ринку на імпорт. Якщо внутрішні заводи не зможуть забезпечувати достатні обсяги готової продукції, Україна буде змушена закуповувати олію за кордоном. При цьому імпорт може виявитися дорожчим за вітчизняну продукцію. Складна міжнародна логістика, транспортні витрати та необхідність доставляти готову олію з інших країн можуть вплинути на кінцеву ціну для покупців.

На українському ринку також може збільшитися частка продукції невеликих фермерських господарств. Зокрема, йдеться про нерафіновану олію, яку виробляють локальні маслобійні та продають на ринках або безпосередньо споживачам. Таким чином, у разі погіршення ситуації покупці можуть зіткнутися не лише зі зростанням цін, а й зі зміною асортименту.

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Чи варто українцям купувати олію про запас

Попри можливе подорожчання, експерт не радить українцям панікувати та створювати домашні запаси соняшникової олії. За його словами, купувати продукт у великих кількостях наперед немає сенсу, зокрема через особливості зберігання.

Олія має обмежений термін придатності, а неправильні умови можуть призвести до погіршення її якості. Зберігання на балконі, де продукт може зазнавати температурних перепадів, не є найкращим рішенням, особливо перед зимою.

"Попереду важка зима, морози, олія псується, якщо вона буде десь на балконі стояти. Тому я думаю, що просто питання в ціні", – зазначив Кущ. Отже, навіть якщо вартість продукту зростатиме, масове скуповування олії зараз може не принести очікуваної економії.

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Чи є в Україні дефіцит соняшникової олії

Попри проблеми в галузі та російські атаки на підприємства харчової промисловості, наразі в Україні не прогнозують дефіциту соняшникової олії. Внутрішній ринок залишається забезпеченим продукцією, а виробники продовжують експортувати її за кордон.

За даними, наведеними міністром аграрної політики Тарасом Висоцьким, наявних ресурсів достатньо для задоволення потреб українських споживачів. Ситуація залишається контрольованою, хоча окремі підприємства тимчасово зупинили роботу через безпекові ризики та необхідність відновлювати пошкоджені виробничі потужності.

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Наразі ціни на соняшникову олію в українських супермаркетах коливаються приблизно від 91 до 110 грн. Однак, подальша динаміка залежатиме від ситуації на підприємствах, доступності сировини, обсягів переробки та витрат виробників.

Проблеми з роботою окремих заводів поки не зупинили експорт української соняшникової олії. Виробники продовжують постачати продукцію на зовнішні ринки, а українська олія залишається одним із важливих товарів аграрного експорту.

За першу половину листопада Україна відправила за кордон 230 тис. тонн соняшникової олії, це свідчить про те, що галузь продовжує працювати, попри складні умови, пошкодження інфраструктури та тимчасові зупинки частини виробництв. Водночас, подальша стабільність поставок залежатиме від безпекової ситуації, можливостей відновлення підприємств та того, наскільки безперебійно аграрії зможуть забезпечувати заводи сировиною.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні може суттєво подорожчати свинина – роздрібні ціни ризикують злетіти до 300-400 грн за кілограм. Причиною чергового цінового стрибка є нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС), які загрожують скороченням поголів’я та дефіцитом сировини для м’ясопереробних підприємств.